Quels sont les jeux vidéo les plus attendus de 2017 ? De "Red Dead Redemption 2" à "Star Wars : Battlefront", on vous en dit plus.

Les cowboys de "Red Dead Redemption 2"

par Capucine Trollion publié le 06/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Amateurs de manettes, cet article est pour vous. L'année 2017 promet de nouveau de belles parties sur vos consoles, avec des jeux très attendus par les gamers. Du Far West de Red Dead Redemtpion 2 au monde futuriste de Mass Effect : Andromeda, sans oublier le retour de Link dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la rédaction vous a sélectionné les grands noms du jeu vidéo, qui sortiront en 2017. De quoi vous donner quelques idées, et vous faire patienter avec des trailers toujours plus dingues.



En 2017, vous aurez donc ce qu'il faut pour vous occuper les pouces. Les concepteurs de jeux vidéo prévoient des surprises pour les joueurs du monde entier. Et avec les nouvelles consoles sur le marché comme la PS4 Pro, ou l'avènement de la réalité virtuelle, les carnets de commande sont prêts à partir. La preuve que le jeu vidéo a gagné ses lettres noblesses, en revendiquant un statut d'art à part entière.

1. "Red Dead Redemption 2", fin 2017

> Red Dead Redemption 2 - La bande-annonce Crédit Image : Rockstar Games Crédit Média : Rockstar Games

C'est sans doute LE jeu de 2017. Le grand retour de Red Dead Redemption, sept ans après le premier volet des aventures de John Marston. Des mois de teasing ont eu lieu avant que Rockstar Games ne dévoile le premier trailer aux allures d'un film de western. Red Dead Redemption 2 se situera avant les événements du premier jeu, lorsque John décide de quitter sa bande de hors-la-loi.



Disponible sur PS4 et Xbox One.

2. "Tekken 7 : Fated Retribution", début 2017

> TEKKEN 7 - Extended Trailer (E3 2016)

Huit ans après ses débuts, la saga Tekken revient en force avec un septième épisode. Le principe reste le même : gagner des combats enragés contre des adversaires redoutables. Sans oublier de découvrir les attaques secrètes de vos poulains et de parcourir des arènes au fur et à mesure de vos victoires. Pour Tekken 7, les joueurs retrouveront certains combats emblématiques de la saga comme Kazuya et son père Heihachi et des nouveaux comme Katarina. Miguel, Claudio.



Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

3. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", mars 2017

Il a pris du retard, mais il sera bien là en 2017. Annoncées et teasées depuis des mois par Nintendo, les nouvelles aventures de Link propulseront les joueurs dans une aventure haute en couleur et en défis. L'esprit du jeu sera au rendez-vous, avec des nouveautés, comme une priorité à l'environnement et la possibilité pour Link de se rendre dans l'un des 100 autels du jeu pour dégoter des pouvoirs. Selon les experts, The Legend of Zelda : Breath of the Wild se situe dans le futur d'Hyrule, après les événements d'Ocarina of Time.



Disponible sur Wii U et Nintendo Switch.

4. "Mass Effect : Andromeda", 21 mars 2017

Crédit : capture d'écran YouTube "Mass Effect : Andromeda" n'a pas encore de sortie officielle

Préparez-vous à un nouveau plongeon dans le space opera avec des combats dans la galaxie et des aliens redoutables.Mass Effect : Andromeda propose un arc narratif bien différent du précédent, comme on a pu le découvrir dans le trailer, digne d'un film. Cette fois, point de Commandant Shepard, mais une mission dans la galaxie d'Andromède, avec tout de même des ennemis déjà croisés auparavant. Un must pour tous les fans de RPG.



Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

5. "Resident Evil 7", 24 janvier 2017

> [Resident Evil 7] Lantern Trailer

Fans de zombies, ce jeu est fait pour vous. Pour le septième volet de la saga emblématique de Capcom, les gamers auront droit à une aventure encore plus gore, glauque et sombre qu'avant. Le trailer est là pour vous en donner la preuve... Le jeu sera aussi disponible pour le PlayStation VR avec la demo nommée Kitchen. Un jeu parfait pour les joueurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui raffolent du survival-horror.



Disponible sur PS4.

6. "Persona 5", 4 avril 2017

Il aura fallu 8 ans pour qu'Altus sorte la suite de Persona 4. Autant vous dire que les gamers sont donc impatients de le découvrir. Dans Persona 5, vous incarnerez un timide lycéen, qui éveiller son "Persona" en compagnie d'autres camarades. Ensemble, ils vont devenir des justiciers masqués dans un royaume surnaturel, rempli de dangers (sinon, ce n'est pas drôle).



Disponible exclusivement sur PS4.

7. "Horizon : Zero Dawn", 1er mars 2017

Crédit : Sony Aloy en pleine chasse dans "Horizon : Zero Dawn"

Un jeu d'action-aventure dans un monde post-apocalyptique où les machines dominent le monde. Vous incarnez une chasseuse redoutable, Aloy, partie seule en mission pour sauver sa tribu et accomplir son destin. En plus de parcourir de vastes étendues vertes, vous allez devoir combattre des bêtes gigantesques aux techniques d'attaques impressionnantes, ou leur tendre des pièges. Vos flèches et votre sens du camouflage seront vos meilleures armes dans cette terre qu'est la vôtre. Allez-vous y survivre ?



Disponible sur PS4.

8. "Prey", courant 2017

> Prey – Official Gameplay Trailer

Bethseda offre avec Prey, un reshoot complet de la franchise du jeu. Il est toujours question de dézinguer des aliens, mais cette fois-ci à une autre époque et dans la peau d'un nouveau personnage. Vous allez don incarner un sujet principal d'une expérience qui se déroule sur la station orbitale Talos I. Sauf que votre expérience ne s'est pas bien passée puisque Talos I a été envahie par des aliens. A vous de les dégager, tout en explorant votre passé.



Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

9. "Star Wars : Battlefront II", octobre ou novembre 2017

Les fans de la galaxie lointaine sont d'ores et déjà aux aguets pour la suite de Battlefront. Pour ce second épisode, le mode solo est intégré à l'aventure, et le mode multijoueur toujours disponible. On a encore peu d'informations sur les missions, si ce n'est que la campagne solo promet d'en mettre plein la vue. Et vous pourrez toujours incarner vos héros préférés pour des parties pleines de Force.



Disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

10. "God of war", début 2017

> God of War - E3 2016 Gameplay Trailer | PS4

Kratos fait son retour dans une aventure où vous pourrez combattre à la hache ou à mains nues, à distance ou face à votre ennemi. De quoi augmenter ou non la rage de votre héros, qui fera son apparition. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de Kratos, grâce à la présence de sa femme. C'est elle qui fera d'ailleurs le lien entre le personnage et son fils. Il aura d'ailleurs son propre arbre de compétences, mais ne connaît pas son passé, ce qui risque de compliquer sa formation.



Disponible sur PS4