Alors que 2016 arrive à sont terme, faisons le point sur les sorties cinéma les plus attendues de l'année à venir.

par Benjamin Pierret publié le 11/01/2017 à 15:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Comme chaque année, Marvel et DC Comics ont gâté leurs fans durant les douze derniers mois. Avec d'énormes succès ultras attendus tels que Deadpool, Captain America : Civil War, Suicide Squad et Doctor Strange, les aficionados des deux franchises ont eu leur lot de blockbusters. Si l'heure est aux bilans en cette fin de mois de décembre, il est également temps de faire quelques prévisions sur ce qui nous attend en 2017.



Puisque les promotions des longs-métrages adaptés de comics commencent des mois avant leur sortie, à grands coups de teasers alléchants et de bandes-annonces spectaculaires, il est déjà possible de se faire une idée très précise des films qui vont marquer les mois à venir. De Spider-Man : Homecoming à Power Rangers, en passant par Logan et Star Wars : épisode 8, les fans vont être plus servis que jamais d'ici au mois de décembre 2017.

"Logan", le dénouement des aventures de Wolverine

C'est l'un des super-héros les plus sombres de l'univers Marvel qui ouvrira le bal des sorties cinéma en 2017. Logan, en salles le 1er mars, marque le troisième (et dernier) volet de la trilogie centrée sur Wolverine, le X-Man rebelle. Un opus qui s'annonce très différent des précédents. Le premier trailer a dévoilé un Hugh Jackman méconnaissable et vieilli dans un monde post-apocalyptique.



Ce nouveau film verra apparaître X-23, la jeune héritière de Logan. Le film semble librement inspiré d'Old Man Logan, un comics présentant un Wolverine sur le retour aux prises avec un monde où les super-vilains ont pris le pas sur les super-héros.

"Power Rangers", une première adaptation cinéma

Crédit : StudioCanal / Kimberley French Les Power Rangers de 2017

Les plus nostalgiques seront ravis de retrouver les héros colorés qui ont rythmé leur enfance. Les Power Rangers, inoubliables héros de la série des années 90, investiront le grand écran pour la première fois le 5 avril 2017. Peu d’informations ont filtré sur cette adaptation signée Dean Israelite, si ce n'est l'intervention de Megazord, leur allié robotisé.



Pour l'heure, les fans doivent se satisfaire de la première bande-annonce électrisante, centrée sur la découverte des pouvoirs des cinq super-guerriers adolescents. De premières images qui donnent définitivement envie de se précipiter au cinéma dès la sortie du film.

"Les Gardiens de la galaxie 2" : Star-Lord protège de nouveau le cosmos

Trois ans après le premier volet, Peter Quill et son équipe reviennent pour de nouvelles aventures le 26 avril prochain. Les Gardiens de la galaxie volume 2, de James Gunn, est très attendu par les (nombreux) spectateurs charmés par le premier film et promet d'attirer son lot de fans. Les premières images ont laissé filtrer quelques informations essentielles sur ce nouvel opus, notamment la relation amoureuse de Star-Lord et Gamora et le retour de la redoutable Nebula.



On sait également que Mantis, une mystérieuse nouvelle super-héroïne, va faire son apparition. Et Baby Groot, star du trailer, ne devrait pas avoir de difficultés à attendrir les fans.

"Wonder Woman", l'Amazone arrive au cinéma

L'unique femme de notre sélection accomplit des merveilles. Pour la première fois, Wonder Woman fera l'objet d'un long-métrage entièrement consacré à cette illustre héroïne, à découvrir au cinéma le 7 juin 2017. Les images éblouissantes du dernier trailer, avec Gal Gadot dans le rôle-titre, donnent envie d'en voir plus, d'autant que le long-métrage de Patty Jenkins réussit à ne pas se départir de l'aura de mystère qui l'entoure.



De nombreuses questions restent en suspens, notamment concernant la possible intervention de Batman. Une théorie lancée par des photos du tournage de Wonder Woman à Paris. On ignore encore également qui sera le super-vilain de cette super-production même si, pour certains, il pourrait s'agir d'Arès et Circé.

"Spider-Man : Homecoming" : un nouveau Peter Parker à la conquête des fans

L'homme araignée n'a pas dit son dernier mot ! Après deux sagas qui lui ont été consacrées (par Sam Raimi de 2002 à 2007 et Marc Webb de 2012 à 2014), le super-héros reviendra sur les grands écrans du monde entier le 12 juillet 2017 avec Spider-Man : Homecoming. C'est au (très) jeune acteur britannique Tom Holland (20 ans) que revient la difficile tâche de succéder à Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker.



Après une première apparition très remarquée dans Captain America : Civil War, le super-héros se dévoilera enfin dans son propre film (réalisé par Jon Watts), dont il partagera l'affiche avec Zendaya. L'actrice américaine, dont le rôle reste encore inconnu, s'est retrouvée propulsée au cœur d'une polémique raciste lorsqu'il s'est murmuré qu'elle pourrait interpréter Mary-Jane Watson. La première bande-annonce, entre comédie de lycée et explosions, laisse présager un film plein d'humour, notamment grâce à Robert Downey Jr. dans la peau de Tony Stark.

"Thor : Ragnarok", le dieu nordique fait équipe avec Hulk

C'est le 25 octobre prochain que le dieu nordique opérera son retour dans les salles obscures. Thor : Ragnarok, troisième volet de la saga consacrée au héros Marvel, se démarquera de ses prédécesseurs par une grande nouveauté : l'absence de Natalie Portman, qui prêtait ses traits à la principale figure féminine des deux premiers épisodes.



Près d'un an avant sa sortie, le film fait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Notamment concernant la dernière Pierre de l'Infini, que les spectateurs pourraient découvrir dans cette super-production. On sait également que Doctor Strange, le héros au centre d'un des films les plus spectaculaires de 2016, viendra prêter main forte à Thor dans ce nouveau long-métrage. De quoi pronostiquer une belle réussite pour Thor : Ragnarok.

"Star Wars épisode 8", l'aventure continue

40 ans après ses débuts, la saga Star Wars ne s'est jamais aussi bien portée. Depuis 1977, année de sortie de l'épisode 4, l'univers imaginé par George Lucas n'a fait que se développer. Alors que 2016 a permis aux amoureux de ce monde fantastique de découvrir Star Wars épisode 7 : le réveil de la force ainsi que Star Wars : Rogue One, l'année 2017 apportera elle aussi son lot de nouvelles aventures.



Le 15 décembre prochain, les salles obscures diffuseront Star Was épisode 8. L'occasion de retrouver Rey, Finn et Kylo Ren, les nouveaux héros... et d'en apprendre un peu plus sur eux. En effet, les origines de Rey pourraient être au coeur de ce nouveau volet, et les spectateurs pourraient assister à un rapprochement encore plus évident entre Kylo Ren et le redoutable Dark Vador.