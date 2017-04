Guardians of the Galaxy Vol. 2 - The Hits Keep Coming Spot

publié le 04/04/2017 à 15:55

Star-Lord et son équipe devront faire face à de nouvelles menaces cette année. Prévu le 26 avril prochain, Les Gardiens de la Galaxie 2 nous entraînera dans une nouvelle aventure explosive, avec une bande-originale qui a l'air tout aussi entraînante que la précédente. Avant de le découvrir en salles, Marvel Entertainment a tenu à augmenter l'impatience des fans avec un spot de 30 secondes où on en apprend davantage sur les ennemis de nos héros : Ayesha et son peuple de la planète Sovereign et les Ravageurs, la troupe de mercenaires menée par Yondu dans le premier film.



Les Gardiens de la Galaxie ne seront pas au bout de leur peine. Ils auront deux adversaires de taille dans cette aventure. Ayesha, la déesse dorée déclare d'ailleurs dans ce teaser "Les Gardiens doivent être détruits", à l'un des membres de son peuple. Reste à savoir pourquoi cette dernière en veut tellement à notre super-team. Le mystère reste entier, même si quelques indices auraient été découverts avec la supposée fuite du scénario.

Quant aux Ravageurs, ils ne sont pas nouveaux dans l'univers des Gardiens. Dans le premier film, ils ont pour chef Yondu. On apprend qu'ils ont enlevé Star-Lord de la Terre pour le remettre à son père, Ego. Mais, finalement ils gardent le jeune garçon. Et ils s'affrontent pour l'Orbe (une des Pierres de l'Infini) en étant mi-ami, mi-ennemi. Dans ce second film, on sait que Yondu va rejoindre l'équipe de Star-Lord et que Taserface va prendre la tête des mercenaires... Comment vont-ils leur échapper ? La réponse dans les salles le 26 avril prochain.