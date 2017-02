publié le 07/02/2017 à 10:53

Saurait-on enfin qui vont affronter les Gardiens de la Galaxie ? Deux nouveaux personnages font leur apparition dans le nouveau trailer du deuxième épisode des Gardiens de la galaxie dévoilé pendant le Super Bowl. On y découvre Ayesha, le personnage doré, et Taserface, le mercenaire aux balafres rougissantes sur le visage. Du beau monde donc, qui s'ajouterait à la grosse bête aux tentacules et dents tranchantes aperçue dans la première bande-annonce, il y a quelques mois. Une vidéo qui va sans doute augmenter l'impatience des fans avant la sortie du film, le 26 avril prochain.



L'équipe de héros la plus déjantée de la galaxie s'apprête à reprendre du service. Et après avoir combattu Ronan l'Accusateur dans le premier volet, les Gardiens devront se frotter à une déesse et le nouveau chef des Ravageurs, ces hommes sans foi ni loi qui ont enlevé Peter Quill (Star-Lord) pendant son enfance. Mais qui sont donc plus précisément ces deux nouveaux personnages qui n'ont pas franchement l'air sympathiques ?

Ayesha, la divinité qu'il ne faut pas énerver

Ayesha est une entité cosmique connue dans les comics sous plusieurs noms : Kismet, Paragon et Her. Elle est souvent représentée comme dans le film, c'est-à-dire avec la peau dorée, et aurait été créée par un certain Doctor Strange (pour autant, il n'a pas été annoncé au casting du film). Ses pouvoirs sont très puissants. Elle peut créer et manipuler n'importe quelle matière, se régénérer et possède une force surhumaine.

Dans les comics, c'est elle qui engage les Gardiens pour qu'ils sauvent la galaxie, mais après le trailer, on doute que leur relation soit la même. "Mais pour qui vous prenez-vous bon sang ?", demande-t-elle à Star-Lord, sûrement après un énième bazar provoqué par la super-team. Il est encore trop tôt pour savoir comment les Gardiens ont réussi à mettre en rogne cette mystérieuse divinité et s'ils devront la combattre ou, au contraire, la protéger.

Taserface, le belliqueux chef des Ravageurs

Avec sa mine balafrée et son cri de guerre, Taserface n'est pas le personnage le plus avenant. C'est lui qui est désormais le chef des Ravageurs, la troupe des mercenaires de l'espace autrefois dirigée par Yondu, qui a, depuis, rejoint le camp des Gardiens. Taserface est aussi connu sous le nom d'Overkill dans les comics. Son peuple est lié à la technologie des Stark. Il est donc lourdement armé. mais pas très futé. Il adore par ailleurs tout détruire sur son passage, comme son équipe des Ravageurs, mais n'est pas très futé.