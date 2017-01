SPOILERS - Le site "Screen Geek" a révélé ce qui semble être une partie du synopsis des "Gardiens de la Galaxie" et il bouleverse tout ce qu'on attendait du film.

Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill

par Capucine Trollion publié le 01/01/2017 à 17:07

Quatre mois avant sa sortie, connaîtrions-nous déjà l'intrigue des Gardiens de la Galaxie 2 ? C'est ce qu'affirme le site Screen Geek qui aurait récupéré des fuites du scénario officiel. Et il faut dire que les détails dévoilés ont de quoi faire passer les spectateurs par toutes les émotions. Après un premier trailer dévoilé il y a quelques mois, où Baby Groot est sans aucun doute la star du film, les fans sont impatients. Si vous voulez en savoir plus, c'est ici que ça se passe, mais c'est une alerte spoilers !



La suite des Gardiens de la Galaxie est attendue le 26 avril prochain. Selon les informations officielles, Star-Lord va cette fois-ci rencontrer son père, Ego, incarné par Kurt Russel. Le premier trailer nous a aussi dévoilé un monstre encore inconnu et les retours de Yondu et Nebula, la dangereuse sœur de Gamora. Et bien évidemment un Baby Groot tout mignon, mais paré à faire tout exploser sur son passage. Vous voulez en savoir plus ? C'est juste après ce GIF. Donc, attention aux spoilers, mais on oublie que ces infos sont à prendre avec des pincettes.

Taserface et Ayesha, les grands méchants de l'histoire

Si les premières rumeurs annonçaient qu'Ego, le père de Star-Lord, serait l'antagoniste du film, Screen Geek annonce le contraire. Il s'agirait en réalité de Taserface, joué par Chris Sullivan qui avait annoncé son rôle en juillet dernier. Taserface est comme son nom l'indique un super-vilain au visage balafré. Il est un guerrier de la race des Stark, qui s'est battu de nombreuses fois dans les comics contre les Gardiens.

Quant à Ayesha, elle est une entité cosmique puissante, connue sous plusieurs noms dont celui de Paragon. Elle a d'ailleurs été créée en partie par un certain Doctor Strange... Vous l'aurez compris, les Gardiens auront de quoi s'occuper dans ce second volet, d'autant qu'ils vont d'abord penser qu'Ego est le méchant de l'histoire.

Sylvester Stallone et Sharon Stone joueront les Doyens de l'Univers

Crédit : Marvel Les Doyens de l'Univers Marvel

Les deux stars hollywoodiennes incarneront deux êtres super-cosmiques, encore jamais vus au cinéma. Dans les comics, ils sont les créatures les plus anciennes de l'Univers comme leur nom l'indique et représentent les premières races humanoïdes intelligentes de la galaxie. Parmi les plus célèbres : le Grand Maître qui sera dans Thor : Ragnarok et le Collectionneur joué par Benicio del Toro. Leurs rôles seraient courts, mais très importants. Ce sont eux qui vont missionner les Gardiens pour stopper Ego, qui fait en réalité partie du plan machiavélique d'Ayesha.

Il n'y aura pas de Pierre de l'Infini

Contrairement au premier volet, qui a exposé l'Orbe, la Pierre du Pouvoir, les Gardiens de la Galaxie 2 ne permettront pas de découvrir la dernière Pierre. Pour rappel, elles sont au nombre de 6 : le Tesseract (pierre de l'espace) dans Avengers 1, la Pierre de la Réalité dans Thor 2, celle de l'esprit (de Vision) dans Avengers 2 et celle du Temps dans Doctor Strange, contenue dans l'Oeil d'Agamotto.



Il manque donc celle de l’Âme, qui sera en réalité dans Thor : Ragnarok. Il se pourrait en effet que le Gardien d'Asgard la possède. Toutefois, les Pierres de l'Infini seront quand même mentionnées dans Les Gardiens 2 puiqu'elles sont le fil rouge des films Marvel et que la fin du film conduira directement à Avengers : Infinity War.

Thanos absent du casting

Là encore, c'est une grosse surprise. Alors qu'il avait quelques apparitions dans Les Gardiens de la Galaxie, Thanos sera tout bonnement absent de la suite. Pourtant, on se doutait bien qu'il nous donnerait plus de détails sur sa quête des Pierres pour devenir l'être le plus puissant de l'univers, et accessoirement tuer tout ce qu'on connaît. Il faudra donc patienter jusqu'en 2018 pour le voir plus quelques minutes et en mode super-vilain de folie.

Il y aura bien une histoire d'amour entre Gamora et Peter Quill

Bon, il faut ne pas s'attendre à une big love story, mais il y aura quand même à peu plus de flirt que dans le premier film. La bande-annonce nous donne un petit aperçu lorsque les deux héros sont en compagnie de Mantis, la nouvelle super-héroïne qui est télépathe et comprend en touchant Star-Lord qu'il a une attraction pour Gamora.