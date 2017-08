publié le 21/08/2017 à 09:52

La fin de la saison 7 approche à grands pas. Dimanche 27 août, HBO diffusera l'ultime épisode de l'avant-dernière saison de Game of Thrones. Le téléspectateur devrait enfin découvrir si Jon Snow parvient à unir les bannières des différentes familles de Westeros dans la lutte contre les Marcheurs Blancs. Attention, spoilers.



Dans l'épisode 6, Beyond the Wall, Jon Snow marche avec la Fraternité sans Bannière et Jorah Mormont de l'autre côté du Mur afin de capturer un zombie de glace pour le présenter à Cersei Lannister. S'ils réussissent à capturer l'un de leurs ennemis, l'équipe finit par se retrouver encerclée par les Marcheurs Blancs.

Le concours de Daenerys et de ses trois dragons leur permettra de s'enfuir sain et sauf, en essuyant toutefois de lourdes pertes : le dragon Viserion se fait tuer puis posséder par le Roi de la Nuit.

Une réunion au sommet

Malgré cette douloureuse épopée, la quête de nos héros ne fait que commencer, comme le dévoile le teaser du prochain épisode. Il faut désormais convaincre Cersei du danger qui se prépare afin de conclure un armistice et allier les forces contre les Marcheurs Blancs. Dans ce teaser dévoilé par HBO, les différents protagonistes se retrouvent en un même lieu - certains se rencontrant même pour la première fois - pour discuter d'une trêve.



La fratrie Lannister est présente au grand complet, tout comme Jon Snow, Sir Davos, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Brienne et Podrick. Seule Daenerys semble manquer à l'appel de cette grande réunion très attendue des fans de la série. Apparaîtra-t-elle plus tard pour confronter la Reine de Westeros ?

Tensions entre les différents protagonistes

Ce teaser annonce énormément de tensions entre les différents personnages : dès le début de la vidéo, on peut apercevoir la troupe des Immaculées commandée par Ver Gris encercler un bastion des Lannister aux côtés des Dothraki, annonçant une possible bataille. Theon Greyjoy fait également son retour aux côtés de Tyrion et Jon Snow : réussira-t-il à sauver sa sœur Yara, toujours prisonnière des Lannister ?



On peut également s'attendre à des retrouvailles houleuses entre la fratrie royale, Cersei souhaitant la mort de son jeune frère Tyrion pour avoir assassiné leur père dans la saison 4. Il semble également probable que la reine de Westeros ne baisse pas les armes de sitôt et s'annonce difficile à convaincre dans les négociations de trêve. "Il n'y a qu'une seule guerre qui compte, et elle est déjà là", alerte Jon Snow.



D'autres personnages sont absents de cette réunion mais restent bel et bien présents dans le teaser. On peut notamment apercevoir Sansa du haut des remparts de Winterfell : est-elle en train de concocter un plan contre Arya, devenue une véritable menace pour sa propre sœur ? Ce dont on peut toutefois être sûr, c'est que ce final de Game of Thrones, concluant une saison intense, s'annonce épique.