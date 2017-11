publié le 08/11/2017 à 07:25

Depuis de nombreux épisodes, les fans de The Walking Dead espèrent que la relation entre Rick et Michonne passent à l'étape supérieure. Certes, il ne faut pas oublier que la série est d'abord centrée sur la survie des héros dans un monde post-apocalyptique, mais cela ne veut pas dire que l'amour en est complètement banni. Et pour augmenter l'impatience des téléspectateurs, Andrew Lincoln (Rick) et Danai Gurira (Michonne) ont donné quelques idées pour cette saison 8. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Dans un entretien pour le média Comic Book, Andrew Lincoln n'y va pas par quatre-chemins : "Je pense que nous devons repeupler la terre. Et quand je dis 'nous', je parle de Rick Grimes avec un accent anglais. Oui, oui et oui : allons-y !". Nos héros vont-ils donc fonder une nouvelle famille ? N'oublions pas que Michonne / Danai Gurira a son mot à dire : "Michonne pourrait y réfléchir [d'avoir des enfants avec Rick]. Mais, elle aime pouvoir se déplacer librement. En théorie, j'adore l'idée, mais pour le côté pratique, je ne sais pas", explique l'actrice.

De leurs côtés, les showrunners n'ont absolument pas parlé d'une éventuelle grossesse de Michonne dans les prochains épisodes. Ce qui n'empêchent pas Andrew Lincoln et Danai Gurira de se confier sur leurs personnages.

Michonne a changé depuis la saison 7

Rick et Michonne ne sont pas le premier couple de The Walking Dead, mais il est celui qui a résisté le plus longtemps. On a pu voir Maggie et Glenn, Abraham et Sasha, mais seule Maggie est encore en vie. Que réserve donc l'avenir à Rick et Michonne ? Il est encore trop tôt pour le découvrir (dans les comics, ils ne sont pas en couple), mais pour Danai Gurira : "Rick et Michonne sont plus forts ensemble", résume-t-elle dans Entertainment Weekly.

Mais, il aura fallu attendre l'épisode 12 de la saison 7 (où Rick se fait attaquer par des zombies et Michonne pense qu'il a été tué) pour quelque chose change du côté de Michonne. "Au départ, elle pensait qu'ils n'arrêteraient pas de se battre [pour leur survie], qu'ils étaient destinés à cela. Mais, lorsqu'elle a failli le perdre dans l'épisode 12 , elle s'est effondrée (...) c'était horrible pour elle de se rendre compte qu'elle pouvait le perdre définitivement".

Les verra-t-on un jour se dire "Je t'aime" ?

Pour Andrew Lincoln, Rick et Michonne se disent "je t'aime" dès qu'ils se regardent, mais sans que l'un ou l'autre ne le prononce : "J'aime penser que cela se voit dans mes yeux dès que Rick et Michonne discutent ensemble", confie-t-il à Comic Book.



"Ils sont devenus à part égale des guerriers-amoureux. Michonne peut aider Rick, elle lui permet de se rappeler qui il est et ce respect qu'ils ont l'un pour l'autre est au cœur de cette saison 8", conclut l'acteur. Pour le moment, on a peu vu Michonne et Rick ensemble, si ce n'est dans l'une des ellipses de l'épisode 1. La suite au prochain épisode ?