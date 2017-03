publié le 22/03/2017 à 09:00

C'est une silhouette qui fait beaucoup parler d'elle dans la communauté des fans Walking Dead. En effet, l'épisode 14 de cette saison 7 se termine d'une manière bien mystérieuse, laissant planer le suspense pour l'épisode de la semaine prochaine. Alors que Rosita s'enfuit du Sanctuaire, le camp des Sauveurs mené par le redoutable Negan, elle aperçoit une silhouette au loin. On réalise que c'est un homme aux cheveux longs, puis l'épisode se termine.



Avant d'entrer dans le vif du sujet, (re)posons le décor. Pour ce final de l'épisode 14, Rosita fuit le camp de Negan en larmes. Elle vient de comprendre que Sasha s'est sacrifiée pour tuer le leader des Sauveurs, alors qu'elles avaient décidé deux épisodes auparavant de l'éliminer ensemble. Dans sa fuite, la jeune femme fait une pause et c'est là, avec surprise, qu'elle découvre qu'elle est observée par un homme. Qui peut-il être ? Le site The Independent a deux idées. Attention, spoilers après la photo.

Qui peut bien être l'homme qui observe Rosita ? Crédit : capture d'écran AMC

Daryl, la fausse évidence

Cheveux longs et arbalète, on pourrait directement penser que cet homme est bien Daryl. Il faut dire que la ressemblance physique est assez évidente et qu'en plus, il est un adepte de cette arme, redoutable dans le monde peuplé de zombies de The Walking Dead.

Pourtant, malgré la ressemblance physique, il est peu probable qu'il s'agisse de Daryl comme l'explique l'explique l'Express UK. Effectivement, notre héros se trouve encore dans la communauté de la Colline, caché des Sauveurs qui le pourchassent après sa fuite. D'ailleurs dans l'épisode 14, il est en compagnie de Maggie, dans une cave. Il est donc peu probable donc qu'il en sorte pour se rendre directement dans la gueule du loup, le repaire des Sauveurs.

Dwight, la plus surprenante

C'est aussi l'une des théories les plus en vogues. D'abord parce que Dwight porte aussi les cheveux longs, comme la silhouette mystérieuse, et qu'il s'est mis à l'arbalète depuis qu'il a côtoyé Daryl. Ensuite, parce que Rosita se trouve encore sur le territoire des Sauveurs, dont Diwght fait partie. Ce serait donc logique qu'il soit dans les parages. Mais peut-être pas pour arrêter la jeune femme comme le souligne The Independent.



En effet, une théorie de plus de plus répandue explique que Dwight va trahir Negan (à qui il doit son immonde cicatrice) pour rejoindre le camp de Rick. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le comics de Walking Dead. Dwight devient même un agent double. Mais, il est encore trop tôt pour savoir si les showsrunners de la série suivront la BD. Quoiqu'il en soit, ce sont des preuves assez suffisantes pour penser que "l'homme de l'ombre" soit Dwight.