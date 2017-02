publié le 14/02/2017 à 18:02

La communauté de The Walking Dead s'agrandit. Depuis l'épisode 9 de la saison 7, le groupe des Garbage Kids fait son entrée dans l'aventure. Pour le moment, on sait simplement qu'ils portent des vêtements sales, sont bien armés et n'ont pas l'air de vouloir faire ami-ami avec Rick, Michonne et la communauté d'Alexandria. Heureusement, le teaser de l'épisode 10 nous donne un peu plus de détails sur ces Enfants des poubelles, qui auront certainement un rôle important pour renverser Negan, le leader des Sauveurs.



Cette deuxième partie de la saison 7 est centrée sur la Révolte des communautés contre Negan et son règne de la terreur. C'est pour cela que Rick a décidé de redevenir le leader qu'il était et convaincre le plus de communautés à le rejoindre. Reste à savoir si ce nouveau groupe acceptera.

Qui sont vraiment les Garbage Kids ?

Les Garbage Kids n'existent pas dans les comics de The Walking Dead. Ils vivent dans une décharge à ciel ouvert et sont jeunes. Le père Gabriel les a probablement déjà rencontrés. C'est lui qui invente un stratagème - il vole de la nourriture et s'enfuit du camp - pour guider la communauté d'Alexandria vers la décharge. On pourrait donc penser que le camp des Garbages Kids ne se trouve pas si loin de celui des héros. Rick et ses compagnons ne marchent en effet pas longtemps avant de tomber dans l'embuscade.

Plus encore, il se pourrait bien que les Garbage Kids connaissent déjà le groupe d'Alexandria. Une idée pas si saugrenue pour Sivertimes, qui explique que les mystérieuses boots de l'épisode 8 seraient celles d'un Garbage Kid, qui aurait suivi Rick et Aaron dans leur escapade.

Amis ou ennemis ?

> The Walking Dead 7x10 Trailer Season 7 Episode 10 Promo/Preview [HD]

Une chose est sûre, ils ne sont pas prêts d'être les amis de nos héros. Greg Nicotero le producteur de la série, a expliqué à Comic Book que Rick sourit pendant la scène de la rencontre musclée car "il a trouvé son armée. Peu importe la façon dont vous l’imaginez, il va tout faire pour que ces individus le rejoignent". La suite de la saison promet donc d'être intense, surtout pour Rick qui va bien devoir choisir sa stratégie pour rassembler toutes les communautés contre Negan.