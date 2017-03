publié le 08/03/2017 à 15:50

Et si ce n'était pas Rick mais Rosita et Sasha qui parvenaient à tuer Negan ? C'est en tout cas ce que l'on peut se demander après l'épisode 12 de la deuxième partie de la saison 7, intitulé Say Yes, diffusé le 7 mars sur OCS Choc. On découvre les deux femmes, membres de la communauté d'Alexandria de Rick, le héros, en chemin vers le Sanctuaire, le repaire des Sauveurs, dirigé par le psychopathe Negan. Rosita et Sasha sont déterminées à se venger de lui. Attention aux spoilers !



Il faut dire que les deux femmes ont de quoi être furieuses après Negan. Le leader des Sauveurs a sauvagement assassiné Glenn et Abraham (le petit ami de Sasha) dans le premier épisode de la saison 7, puis Olivia et Spence. Sans oublier qu'il a capturé Eugene, seule personnage de la série à savoir fabriquer des balles.



Voilà donc Rosita et Sasha parties en mission, tout comme l'avait fait Carl, le fils de Rick, quelques épisodes plus tôt. Si ce dernier a échoué, il a quand même pu en réchapper. Mais, qu'en sera-t-il pour les deux héroïnes ? Attention, certains spoilers se trouvent dans la suite du papier.

Une mission suicide ?

Rosita et Sasha vont se venger

Même si Sasha a montré ses talents de sniper dans les précédentes saisons et que Rosita est une redoutable combattante, elles vont se frotter à l'un des plus grands méchants que la série ait connus. Mais Rosita n'a pas peur, malgré la mise en garde de Sasha : si elles échouent, Negan les retiendra prisonnières et aura même un moyen de faire pression sur Rick. C'est un risque qu'elles sont finalement prêtes à prendre. Et si leur mission est un succès, c'est Sasha qui tuera Negan.



Pour autant, le duo part bille en tête vers le Sanctuaire (le repaire de Negan et des Sauveurs) sans plan. Et cela peut leur être fatal. Surtout quand on sait que Negan torture et tue à tout va. Certes, il retient Eugène prisonnier et ne compte pas le tuer - du moins pas maintenant - mais rien n'est moins sûr pour nos deux héroïnes. Les agendas des actrices qui incarnent Sasha et Rosita laissent par ailleurs penser qu'elles ne resteront plus très longtemps dans The Walking Dead.

L'actualité des actrices donneraient un indice

Christian Serratos, l'actrice qui incarne Rosita, a annoncé sa grossesse en mars dernier, ce qui pourrait ensuite éloigner des tournages du show. Quant à Sonequa Martin-Green, qui interprète Sasha, elle a obtenu le rôle principal de la prochaine série Star Trek Discovery, dont la diffusion est annoncée pour l'été 2017 sur Netflix. Elle jouera le lieutenant commodore Rainsfordde. Il est donc difficile d'imaginer que l'actrice enchaînera les deux tournages.