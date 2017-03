publié le 15/03/2017 à 15:51

Daryl devra redoubler de vigilance dans l'épisode 14 de The Walking Dead. Après avoir échappé aux Sauveurs, grâce à un mystérieux allié, le fidèle compagnon de Rick s'est réfugié dans la communauté de la Colline. S'il a pu reprendre des forces et surtout prendre part au début de la Révolte contre Negan, le redoutable chef des Sauveurs, il va devoir de nouveau se cacher. En effet, le trailer de l'épisode 14 intitulé The Other Side (L'autre côté) nous donne un aperçu de ce qui se prépare : les Sauveurs débarquent à la Colline, bien décidés à retrouver Daryl.



Mais notre héros va-t-il réussir à leur échapper ? Et plus encore, Gregory le chef de la communauté de la Colline va-t-il le trahir ? Le suspense à son comble. Surtout qu'on sait que Negan est fou de rage que Daryl ait réussi à s'enfuir et sa colère sera d'autant plus terrible s'il découvre que les membres de la Colline lui ont menti. Voilà pourquoi Gregory pourrait vendre la mèche, pour éviter que les siens meurent.

La fin du trailer nous aussi des nouvelles de Sasha et Rosita. Souvenez-vous dans l'épisode 12, les deux femmes ont décidé de partir en mission pour tuer Negan seules. Et il faut dire que Sasha est en bonne position pour réussir son objectif : on la découvre en haut d'un immeuble avec le chef des Sauveurs dans son viseur... Il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus.

L'épisode se nomme "The Other Side" pic.twitter.com/2gZXn0Qmfc — Team Walkers (@TeamWalkersFR) 13 mars 2017