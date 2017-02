VIDÉO - "Avengers: Infinity War" se dévoile avec des extraits et des coulisses

publié le 11/02/2017 à 17:05

Voilà une vidéo qui devrait faire plaisir aux fans des super-héros Marvel et les faire patienter jusqu'à 2018, année de sortie du prochain Avengers: Infinity War. Pour célébrer l'entrée en production du film réalisé par les frères Joe et Anthony Russo (à qui l'on doit déjà Captain America : Le Soldat de l'hiver et Captain America: Civil War), Marvel vient de publier sur YouTube une vidéo avec de premiers extraits, des interviews des acteurs et de l'équipe du film.



La vidéo commence avec une séquence donnant une brève explication sur les gemmes de l'infini, ces pierres toutes puissantes qui sont à l'origine de toutes choses dans le "multivers" de Marvel. Depuis de nombreux films, ces pierres scintillantes posent question et suscitent la convoitise de Thanos, le futur grand méchant de l'histoire.

L'interview conjointe rassemblant en studio Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Holland (le nouveau Spider-man) et Chris Pratt (Star Lord, le héros des Gardiens de la Galaxie) donne toute la mesure de la fusion que s'apprête à opérer Infinity War avec les films franchisés Marvel. Tous les super-héros se rejoignent pour une seule et même bataille qui promet d'être la plus épique et massive jamais montrée à l'écran. Cette première vidéo montre que les Avengers vont rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Reste encore à savoir quand et comment Thor et Doctor Strange vont rejoindre la fine équipe.

Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Holland (le nouveau Spider-man) et Chris Pratt (Star Lord, le héros des Gardiens de la Galaxie)

Après Civil War, troisième opus de la franchise Captain America, l'humanité ne dispose plus des Avengers en tant que groupe soudé pour affronter le péril Thanos et c'est ce nouveau rassemblement du Bien - éparpillé, divisé - contre un Mal plus puissant que jamais, qui sera au cœur de ce nouvel arc narratif. "Thanos nous montre pourquoi il est le plus grand, le meilleur, le plus méchant des 'villains' que nous ayons jamais eu et le plus effrayant que les Avengers aient jamais eu à affronter", explique le producteur d'Infinity War. Les réalisateurs eux nous promettent une aventure "massive" et deux prochains films Avengers qui seront du "jamais vu" pour les public. Les fans n'attendent que ça.