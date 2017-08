publié le 18/08/2017 à 15:56

Les rumeurs couraient depuis déjà plusieurs mois. Le troisième film dérivé de la saga Star Wars sera centré sur un personnage emblématique créé par Georges Lucas, Obi-Wan Kenobi. L'information a été donnée jeudi 17 août par The Hollywood Reporter, qui a précisé que c'est Stephen Daldry qui sera chargé de la réalisation de ce troisième, et dernier, spin-off.



Le Britannique a déjà réalisé Billy Elliot, The Hours ou The Reader, des œuvres loin de l'univers de la saga intergalactique. Il devrait également en superviser la production et l'écriture du scénario, qui n'est pas achevée. Disney et Lucasfilm n'ont pas encore confirmé les informations de The Hollywood Reporter mais si le studio suit la logique de ces dernières années, ce film sur Obi-Wan Kenobi devrait sortir en 2020 dans les salles obscures.

La firme sort un film Star Wars par an depuis 2015 : les années impaires sont consacrées à la saga avec l'épisode 7 en 2015 et les épisodes 8 et 9 en 2017 et 2019. Les années paires sont consacrées aux spin-off avec Rogue One en 2016, le film sur Han Solo en 2018 et donc celui sur Obi-Wan Kenobi en 2020.