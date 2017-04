publié le 24/04/2017 à 13:13

Star Wars, c'est loin d'être fini. La saga intergalactique a repris de nouvelles couleurs avec l'épisode 7 sorti en 2015, puis avec Rogue One : a Star Wars Story en 2016 le premier spin-off de la galaxie de George Lucas. Le premier d'une longue série ? C'est probable à en croire Kathleen Kennedy.



Lors de la dernière Star Wars Celebration à Orlando, la présidente de Lucasfilm a révélé que le prochain film prévu après l'épisode 9 (2019) pourrait être annoncé après la sortie du spin-off consacré à la jeunesse de Han Solo, relaye le site britannique NME. "Pour être honnête, on commence déjà à parler des spin-offs", a-t-elle déclaré en confiant au passage que, pendant cette période où ils lisent et relisent les scénarios des deux films déjà annoncés, ils auront "quelques réunions à propos des histoires" qu'ils vont développer.



Des films inspirés par les théories des fans sur la saga "Star Wars" ?

Pour écrire les nouvelles histoires de la saga Star Wars, la présidente explique que Lucasfilm prêtait beaucoup attention aux théories des fans, qui sont "aussi importants pour la franchise" que les producteurs. Et d'ajouter : "Après 40 ans d'aventures, les fans ont autant d'informations et théories sur la direction que peuvent prendre ces histoires". Reste encore à savoir quel personnage ou quelle époque dans la saga les prochains spin-offs développeront.