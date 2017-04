publié le 21/04/2017 à 08:02

Six mois après sa sortie en salles, Rogue One débarque dans les salons. Le 21 avril sortent le DVD et le Blu-Ray du premier spin-off de la saga Star Wars. L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire avec une série de 10 bonus balayant un champ large : la genèse du film, mais aussi des portraits des héros comme celui de Jyn Erso (Felicity Jones) et du Capitaine Andor (Diego Luca), sans oublier le droïde K-2SO (Alan Tudyk) ou l'écriture du rôle de Dark Vador. Une déception cependant : les scènes coupées, dont la fameuse fin alternative sur la planète Scarif, ne figurent pas dans les bonus.



Disney et LucasFIlm proposent quand même un making-of qui saura rassasier les fans avec quelques images inédites, dont des archives du tournage d'Un nouvel espoir (l'épisode 4) avec Mark Hamill, Harisson Ford et la regrettée Carrie Fisher. Mais aussi l'aspect plus "technique" du long-métrage sur la recréation des personnages de Leia et du Grand Moff Tarkin et le travail titanesque de l'équipe du réalisateur Gareth Edwards pour réaliser ce premier spin-off de la saga. Ces 10 bonus sont-ils tous satisfaisants ?



Une immersion dans les origines de "Rogue One"

Le premier bonus, que vous avez pu découvrir en exclusivité sur RTL Super est intitulé L'Histoire. Il nous plonge dans la genèse du film, que l'équipe du réalisateur Gareth Edwards a réussi à intégrer dans l'univers créé par George Lucas. Tout est parti de John Knoll, producteur exécutif de Rogue One et d'une phrase du générique d'ouverture d'Un nouvel espoir qui l'a marqué : "Les Rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l’Empire : l'Étoile de la Mort". Il est intéressant de découvrir cette anecdote, qui a permis à Rogue One de devenir un vrai projet.

Un peu plus tard dans le mini documentaire intitulé L'Empire, on apprend comment Dark Vador a été intégré au film, non sans certaines prises de tête, car, comme l'explique Gareth Edwards : "Dès qu'il est dans une scène, on ne veut voir que lui. Il faut être très attentif en l'utilisant". Il est donc très important de doser ses apparitions. Et tout comme dans le film, les images de Dark Vador dans ce bonus donnent des frissons. On regrette quand même que la séquence soit trop courte.

Des portraits plus ou moins approfondis des personnages

Les portraits des acteurs de Jyn Erso (Felicity Jones) à Diego Luna (Cassian Andor), Forest Whitaker (Saw Gerrera) et Riz Ahmed (Bodhi Rook), Jiang Wen (Baze Malbus) et Donnie Yen ( Chirrut Imwe) et Alan Tudyk permettent d'en savoir plus sur la création des personnages de Rogue One, mais aussi leur essence. Mention spéciale pour Riz Ahmed (Bodhi Brook) qui a harcelé Gareth Edwards avec de nombreuses vidéos d'essais. On sourit aussi quand Jiang Wen explique que son fils lui a lu le scénario, car il ne maîtrisait pas l'anglais à l'époque. Mais, la partie consacré à l'acteur Donnie Yen, qui annonce qu'il a décidé de faire de son personnage un moine aveugle, est peu approfondie. On aurait pourtant aimé connaître les raisons de son choix et la réaction du réalisateur lors de sa proposition.



On en apprend un peu plus sur le personnage du capitaine Cassian Andor. Cet espion de la Rébellion n'a jamais hésité à se salir les mains pour la cause. Felicty Jones, l'actrice qui campe Jyn Erso, confie quant à elle que cela a été "le tournage le plus dur de sa carrière", entre deux cascades et prises de vue sous la pluie. Enfin, le module le plus sympathique de ces portraits est sans conteste celui dédié au robot K-2SO puisque son interprète manie avec perfection l'auto-dérision.





Comment le Grand Moff Tarkin et la princesse Leia ont ressuscité

Dans les séquences Vision d'espoir : l'environnement visuel de Rogue One et La Princesse et le gouverneur, l'accent est mis sur les techniques visuelles du film. Plus précisément sur le travail sous pression des équipes pour intégrer les nouveaux personnages de Rogue One sans abandonner l'esthétique de la première trilogie (épisodes 4,5 et 6). Ils devaient à la fois innover, sans s'éloigner de ce que les fans connaissent depuis maintenant 40 ans.



Il est aussi intéressant de découvrir comment les membres d'ILM, la société d'effets spéciaux de cinéma américaine fondée par George Lucas, ont "ressuscité" le Grand Moff Tarkin incarné par Peter Cushing (décédé en 1994) avec l'acteur Guy Henry et la princesse Leia jouée par Carrie Fisher avec l'actrice Ingvild Deila. Les deux acteurs de Rogue One ont dû à leur manière apprendre les tics de langage et les postures de leurs rôles respectifs.

Les scènes coupées, les grandes oubliées du DVD

Malgré ces bonus, les scènes coupées de la version du film avant de passer en reshoot, n'ont pas été ajoutées dans le DVD et Blu-Ray. Contacté par RTL Super, le réalisateur Gareth Edwards a expliqué son choix : "En tant que réalisateur, on essaye de trouver la version parfaite du film avec les bons ingrédients. Et la version finale est parfaite". Ces fameuses scènes, dont la fin plus optimiste où Jyn Erso et Cassian Andor survivent, feront donc parties de la légende Rogue One.