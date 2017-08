publié le 11/08/2017 à 09:43

C'est l'une des (nombreuses) énigmes qui entourent encore Les Derniers Jedi, en salles le 13 décembre prochain. Quel rôle jouera de Benicio del Toro ? Lucasfilm laisse planer le mystère autour de ce protagoniste, laissant penser qu'il pourrait jouer un rôle plus important que ce qu'on pourrait croire.



Les sites de fans informés avaient déjà rapporté qu'il jouerait le rôle d'un escroc, annonçant un personnage sombre en lien avec l'une des nouvelles planètes de la galaxie très très lointaine.

Jeudi 10 août, Entertainment Weekly a publié un article apportant des précisions sur ce mystérieux malfrat surnommé DJ. Selon la description officielle, l'acteur américano-espagnol incarnera un personnage énigmatique à l'allure de vagabond, qui possède un esprit aiguisé qui possède plusieurs talents. Une description relativement vague, mais qui a été étayée par les propos de ses partenaires à l'écran, John Boyega (Finn) et Kelly Marie Tran (Rose).

Un personnage lié à la mission de Finn et Rose

Ce dernier apparaîtra au cours de la mission menée par Finn et Rose sur la planète Casino, Canto Bight, une planète où de nombreuses transactions financières se font et qui est, de fait, ultra-protégée.

Le casino de la nouvelle planète Canto Bight Crédit : ILM / LucasFilm / Entertainment Weekly

Selon les dires des acteurs, DJ devrait aider les deux membres de l'Alliance Rebelle au cours de la mission... pour mieux les trahir ? "Nous avons besoin d'un hackeur et DJ est le meilleur de la galaxie sur le sujet", confie John Boyega. "Malheureusement, il est très rusé et seulement motivé par l’appât du gain."

Un personnage à la frontière entre le bien et le mal

L'escroc incarné par Benicio del Toro dévoilerait donc un nouvel aspect de l'univers Star Wars, après que l'aspect mystique (les Jedi, les Sith, la Force) ait été développé dans les différents volets de la saga : l'aspect technologique.



Et contrairement aux autres personnages, qui se considèrent comme des "gentils" ou des "méchants", DJ ne rejoindrait aucun camp, brisant les frontières entre le Bien et le Mal. "Il considère que la guerre entre le Premier Ordre et l'Alliance Rebelle ne prendra jamais fin. Il essaie donc d'en tirer des bénéfices, ce qui n'en fait pas une personne de confiance", ajoute l'interprète de Finn.

Selon l'interprète de Rose, une Rebelle qui sera introduite dans le long-métrage, DJ est un protagoniste terriblement inquiétant : "lorsque j'étais sur le plateau de tournage avec ce personnage, j'avais l'impression qu'il y avait un tigre dans la pièce, et qu'il fallait que je sois sur mes gardes. Tel un prédateur, à n'importe quel moment il peut faire quelque chose sans qu'on puisse le prévoir." Il faudra cependant patienter jusqu'au 13 décembre prochain et la sortie des Derniers Jedi afin de découvrir les motivations qui animent cet inquiétant malfrat.