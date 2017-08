publié le 15/08/2017 à 12:12

La capitaine Phasma est l'un des personnages les moins exploités de Star Wars 7. Avec son casque chromé et sa voix quasi robotique, on ne sait rien d'elle si ce n'est qu'elle est la supérieure de Finn, l'ex-Stormtrooper qui rejoint l'Alliance Rebelle avec Rey, et qu'elle n'a pas encore dévoilé son visage.



Face à tant de mystères, le public s'est passionné pour la capitaine Phasma, incarnée par Gwendoline Christie (Brienne de Torth dans Game of Thrones). À tel point que le personnage sera mieux exploité dans le prochain épisode de la saga.



L'actrice a d'ailleurs tout fait pour que son personnage gagne en profondeur dans Star Wars 8. Lors d'un entretien pour IGN, elle a confié qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec Rian Johnson (le réalisateur de Star Wars 8) pour développer l'histoire du capitaine : "On a eu de longues conversations sur ce personnage et j'étais ravie d'apprendre qu'il était disposé à écouter mes idées". Gwendoline Christie n'en dit pas plus, mais on se pourra se consoler en septembre prochain avec la sortie (seulement en VO ) du premier volume d'une mini série consacrée au capitaine. L'histoire se déroulera entre les épisodes 7 et 8.



On apprendra comment la capitaine a réussi son ascension au sein du Premier Ordre, mais surtout ce qui se cache derrière son masque chromé. Car, c'est un secret qu'elle préserve à tout prix. On peut espérer que Rian Johnson lui permettra peut-être de se montrer à visage découvert dans Star Wars 8.





Le comics "Phasma" sortira en septembre 2017 aux États-Unis Crédit : Star Wars /LucasFilm