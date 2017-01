"Star Wars : Rogue One" dépasse les 4 millions de spectateurs en France

Le film a attiré presque autant de spectateurs que "Vaiana, la légende du bout du monde", pourtant sorti deux semaines plus tôt.

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 05/01/2017 à 04:46

Trois semaines après sa sortie, Rogue One, le nouveau Star Wars conserve la première place du box-office en France et a déjà attiré plus de 4 millions de spectateurs, selon les chiffres de CBO Box Office* mercredi 4 janvier. Vaiana, la légende du bout du monde, le dessin animé de Noël des studios Disney, conserve la deuxième marche du podium avec 861.000 nouveaux spectateurs. Le film totalise 4,7 millions de spectateurs en cinq semaines d'exploitation.



Nouveau venu, le film de science-fiction Passengers avec le tandem Jennifer Lawrence et Chris Pratt a attiré 586.000 personnes en salles. Premier film français du box-office hexagonal, Demain tout commence reste à la quatrième place, avec 514.000 nouveaux spectateurs. Cette comédie familiale avec Omar Sy en père célibataire a rassemblé 2,2 millions de spectateurs depuis sa sortie.



Enfin, Assassin's Creed, l'adaptation d'un célèbre jeu vidéo avec Michael Fassbender et Marion Cotillard a attiré près de 503.000 spectateurs supplémentaires en deuxième semaine.

Le box office français entre le 28 décembre et le 3 janvier

1 - Rogue One - A Star Wars Story : 1.002.747 (cumul 3e semaine: 4.146.050)

2 - Vaiana, la légende du bout du monde : 861.749 (cumul 5e semaine: 4.766.662)

3 - Passengers : 586.756 (nouveauté)

4 - Demain tout commence : 514.945 (cumul 4e semaine: 2.250.882)

5 - Assassin's Creed : 503.600 (cumul 2e semaine: 1.384.617)

*Enquête CBO Box Office pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2017