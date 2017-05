publié le 25/05/2017 à 16:06

Star Wars fête ses quarante ans sans avoir pris une ride. Le 25 mai 1977, le public américain découvrait dans les salles obscures un long-métrage qui allait non seulement fracasser le box-office mondial, mais aussi marquer à jamais l'histoire de la pop culture.



Ce n'était pourtant pas gagné d'avance : Hollywood ne croyait pas jusqu'alors aux films de science-fiction. L'industrie du cinéma s'attendait à un échec cuisant en salles. C'est tout l'inverse qui se produit : Star Wars bat des records d'entrées dès ses premières semaines d'exploitation.

Le premier film de la saga créée par George Lucas devient l'un des plus gros succès de l'histoire du septième art (323 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis). Rebaptisé plus tard Épisode 4 : Un nouvel espoir, le space opera occupe une place à part dans le cœur des spectateurs, toujours amoureux de ses personnages (Luke Skywalker, Princesse Leia, Han Solo, Dark Vador) et ses créatures extraterrestres (Chewbacca, Greedo).



Une journée spéciale pour célébrer cet univers galactique a même été créée May The 4Th Be With You ou Star Wars Day. De nombreuses répliques de la saga Star Wars sont devenues cultes, comme la fameuse "Que la force soit avec toi". Un nouvel espoir est riches en phrases mythiques. Sélection de 10 répliques incontournables du film à l'occasion du 40e anniversaire de La Guerre des étoiles.

Les classiques

1."Il y a très longtemps, dans une galaxy lointaine, très lointaine..."

2. "Que la Force soit avec toi. À jamais." Obi-Wan Kenobi

3. "Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir." Princesse Leia



Les plus drôles

4. "Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça ne vaut pas un bon pistolaser au côté." Han Solo



5. "N'êtes vous pas un peu petit pour un Stormtrooper ?" Princesse Leia

6. "Débarrassez-moi le plancher de cette grosse carpette ambulante !" Princesse Leia

7. "Vous êtes venus dans cette casserole ? Vous êtes plus braves que je ne le pensais." Princesse Leia

Les plus classes

8. "Si tu me terrasses, je deviendrais bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer." Obi-Wan Kenobi

9. "L'œil ne voit que la surface des choses, ne t'y fie pas." Obi-Wan Kenobi



10. "Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de chose en comparaison de la Force." Dark Vador