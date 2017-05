publié le 25/05/2017 à 14:45

Il y a 40 ans, La Guerre des Étoiles, le premier film de la saga intergalactique imaginée par George Lucas, sortait sur les écrans de cinéma américains. Dans 32 salles plus précisément, puisque les distributeurs ne croyaient pas au succès de cette aventure portée par des Jedi, un Sith, une princesse en mauvaise posture, deux robots et toute une galerie de personnages extra-terrestres.



Pourtant, George Lucas, 33 ans à l'époque, s'apprête à bouleverser le monde de la pop culture et donner naissance à la franchise la plus rentable de l'histoire du cinéma. En 2017, La Guerre des Étoiles devenu Un nouvel espoir n'a pas pris une ride et la religion Jedi est même officielle dans plusieurs pays.

"Je suis à court d'adjectifs hyperboliques pour décrire le pouvoir de Star Wars, c'est le porte-étendard ultime", a expliqué Shawn Robbins, analyste du site spécialisé BoxOffice l'AFP. Pourtant, la saga n'aurait pu ne jamais voir le jour... Dans les années 70, Hollywood n'est pas très friand des films de science-fiction. Mais, George Lucas, fort du succès d'American Graffiti (1973), décide se lancer dans un univers encore jamais vu. S'il parvient à signer un contrat avec la société de production 20th Century Fox, il doit trouver beaucoup beaucoup d'argent pour mettre le projet Star Wars sur orbite.



Grâce au dessinateur Ralph McQuarrie qui a travaillé sur une bonne partie du scénario de La Guerre des Étoiles, les producteurs sont convaincus et investissent 8.250.000 de dollars dans le projet. Le premier long-métrage rapportera finalement 221,3 millions de dollars en salles, des recettes qui ont même doublé avec les différentes rééditions opérées au fil du temps par 20th Century Fox.

Un tournant décisif pour l'industrie du cinéma

L'épisode 4 de la saga Star Wars n'a pas uniquement fasciné des générations de fans. Ce space opera a également opéré un tournant décisif pour l'industrie du cinéma. D'abord en révolutionnant l'usage des effets spéciaux. George Lucas a créé de nouveaux procédés avec l'aide de Ken Ralston et John Dykstra. Ce dernier a mis au point une technique d'effets visuels inédite pour animer les vaisseaux du film en coordonnant leurs mouvements par ordinateurs. La technique a d'ailleurs pris le nom de son créateur le Dykstraflex.



George Lucas met aussi en scène une histoire encore jamais vue au cinéma : celle d'une lutte entre le Bien et le Mal incarnée par l'affrontement entre les Jedi qui et les Sith. Jamais un film de science-fiction n'avait offert une telle dimension philosophique. Derrière l'histoire de ce jeune fermier embarqué dans une aventure extraordinaire, Star Wars aborde des questions assez profondes, métaphysiques, quasi mystiques.

> Star Wars : Épisode IV - Une Nouvel Espoir (La Guerre des Étoiles) - La Bande Annonce VF