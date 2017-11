publié le 02/11/2017 à 12:57

Lecteurs fans de la galaxie très très lointaine, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Star Wars 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Ce nouveau trailer de Star Wars 8 a beau durer 45 secondes, il est quand même chargé en images. Certaines plus que d'autres continuent de donner des détails sur ce nouvel épisode, dont le synopsis officiel est encore secret. Luke Skywalker et Rey attirent de nouveau l'attention, tandis que le Suprême Leader Snoke, le grand méchant de l'histoire, nous donne un aperçu de sa salle du trône. Difficile de ne pas voir que Kylo Ren est de plus en plus tiraillé entre la Lumière et l'Obscurité.



Avec une telle bande-annonce frénétique, certains détails ont pu échapper à l’œil des fans de Star Wars les plus aguerris.

1. Luke Skywalker est prêt à quitter Anch-To

Luke Skywalker dans le Faucon Millenium Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une image qui fera vibrer les fans de saga originelle. Elle montre surtout que Luke est prêt à quitter la planète Anch-To avec Rey, Chewbacca et R2-D2. Les trois héros s'y sont en effet rendus à la fin de Star Wars 7 pour retrouver Luke. Dans le making of de Star Wars 8 dévoilé il y a quelques mois, on avait d'ailleurs un aperçu du départ du Jedi : il portait cette longue cape noire et un sac en bandoulière. Reste à savoir ce qui l'a convaincu de quitter son exil... Leia est-elle en danger ? Ou Rey a-t-elle réussi à faire comprendre à Luke qu'il doit retourner se battre pour l'Alliance Rebelle ? Le doute est permis.

2. L'inquiétante salle du trône de Snoke

Le Suprême Leader Snoke entouré de sa garde prétorienne Crédit : capture d'écran YouTube

Que de rouge ! Le Suprême Leader Snoke baigne dans la couleur des Sith dans sa salle du trône. Elle devrait se trouver sur son vaisseau, dont les visuels ont fuités il y a quelques mois. Il est entouré de sa garde d'élite Prétorien, qui rappelle celle de l'Empereur Palpatine. L'ambiance est pesante : "Les ténèbres se lèvent et la nuit va les rencontrer", clame Snoke devant le Général Hux. Ce dernier se retourne, laissant supposer que Kylo Ren s'apprête à rentrer dans la salle, à moins que ce ne soit Rey.

3. Finn est toujours un as du pilotage

Finn aux commandes d'un vaisseau rebelle Crédit : capture d'écran YouTube

L'ex Stormtrooper qui a rejoint l'Alliance est de nouveau dans la bataille. La scène doit se dérouler sur la planète de Crait où l'Alliance Rebelle va être attaquée par le Premier Ordre. Et Finn devrait hurler de joie après avoir explosé un vaisseau ennemi comme dans Star Wars 7 ou en voyant le Faucon Millenium arriver sur la planète. Dans tous les cas, il faudra s'attendre à une bataille intergalactique frénétique.

4. Le Faucon Millenium s'échappe de Crait

Le Faucon Millenium s'échappe des sous-terrains de Crait Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la seconde bande-annonce de Star Wars 8, on voit le Faucon Millenium poursuivi par des chasseurs du Premier Ordre dans un sous-terrain de Crait. Dans ce nouveau trailer, le Faucon parvient à s'échapper des profondeurs de la planète. Les résidus de la roche rouge seraient pour certains fans des cristaux de Kyber qui permettent de construire les sabres laser des Jedi. Dans tous les cas, c'est bien Chewbacca qui pilote d'une main de Wookie le vaisseau de feu Han Solo.

5. Rey semble menacer Luke Skywalker

Rey probablement pendant son passage de la grotte d'initiation d'Anch-To Crédit : capture d'écran YouTube

Cette scène devrait se dérouler sur Anch-To où Rey passe un test d'initiation comme Luke l'avait fait sur Dagoba dans l'épisode 5. Mais, la jeune femme a un air menaçant et se tiendrait face à Luke, qui apparaît ensuite couché sur le sol sous une pluie battante. À la manière dont Rey dégaine son sabre laser et sa mâchoire crispée, on dirait bien qu'elle commence à emprunter le chemin vers le Côté Obscur en étant très en colère. Quant à Luke, il lui déclare : "Cela ne se passera pas comme tu le crois". Parle-t-il de la haine et la colère qui animent Rey ? Le mystère est entier.

6. Leia ressent-elle la présence de Luke ?

Leia à bord de son vaisseau Crédit : capture d'écran YouTube

Il se pourrait bien que cette scène se déroule pendant une autre bataille entre l'Alliance Rebelle et le Premier Ordre. C'est là que Kylo Ren va mener une attaque contre le vaisseau de sa mère. Liés par la Force, les deux Skywalker vont ressentir qu'ils sont face à face, ce qui va arrêter Kylo Ren dans son geste. L'image de ce nouveau trailer nous montrerait Leia quelques instants avant que son fils n'arrive vers elle, à moins qu'elle ressente la présence de Luke à bord du Faucon Millenium.