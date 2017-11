publié le 02/11/2017 à 09:56

45 secondes. C'est assez pour donner des frissons aux fans de Star Wars. Disney a dévoilé un nouveau trailer de l'épisode 8 à un mois et demi de sa sortie en salles. Parmi les nouvelles images dévoilées, on retiendra celle de Luke Skywalker qui entre dans le Faucon Millenium, le Suprême Leader Snoke dans sa salle du trône et Rey menaçante armée de son sabre laser. Des moments marquants, qu'on n'avait pas encore vus et qui ont ce qu'il faut pour augmenter l'impatience des fans avant la sortie du film.



Vous l'aurez compris, Disney et Lucasfilm vont sûrement accélérer la cadence autour de Star Wars 8. À quelques semaines de sa sortie (le 13 décembre), il faudra sûrement s'attendre à de nouveaux teasers frénétiques, chargés de nouvelles images. Pour l'heure, on ne se lasse pas de ce nouveau teaser qui montre Luke Skywalker de plus en plus apeuré par la puissance de Rey.