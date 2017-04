publié le 20/04/2017 à 13:12

Dark Vador est sans aucun doute la star de Rogue One. Même si Jyn Erso et les Rebelles sont les héros du premier spin-off de la saga Star Wars, il faut bien avouer que le seigneur noir des Sith leur vole la vedette à chacune de ses apparitions dans l'histoire. Mais son rôle a donné du fil à retordre au réalisateur Gareth Edwards. "Dès qu'il est dans une scène, on ne veut voir que lui. Il faut être très attentif en l'utilisant", confie-t-il dans un mini documentaire intitulé L'Empire disponible le 21 avril sur le DVD et le Blu-Ray du film. Il faut donc savamment doser les apparitions du méchant iconique et adoré de Star Wars.



Grâce à cette vidéo, dont vous pouvez découvrir un extrait en exclusivité sur RTL.fr, vous allez en savoir plus sur le rôle de Dark Vador, mais aussi celui d'Orson Krennic, le redoutable directeur de l'Armée Impériale. Si les deux hommes ne s'entendent pas dans l'histoire, ils restent tous deux les grands méchants de Rogue One, unis dans un seul but : la destruction de la Rébellion.

La scène finale de "Rogue One" donne des frissons

Mais surtout on en apprend plus sur la scène finale de Rogue One, qui se déroule quelques minutes avant le début d'Un nouvel espoir (l'épisode 4), où le groupe de Jyn Erso transmet au vaisseau de la princesse Leia les plans volés de l'Étoile Noire. "Pour un fan, c'est une expérience incroyable", confie le directeur de la photographie Greig Faser qui a pu filmer cette scène. Préparez-vous à avoir des frissons devant cette vidéo rythmée par La Marche impériale de John Williams.