Pourquoi "Love Actually" est le film culte de toute une génération

publié le 24/03/2017 à 13:00

C'est un film qu'on aime revoir chaque année, à la même période. Love Actually fait partie de ces comédies inoubliables du grand écran, qui, plus d'une décennie après leur sortie, n'ont toujours pas pris une ride. Les comédiens reprennent leur rôle ce vendredi 24 mars dans une très courte suite réalisée pour le Red Nose Day, le Téléthon britannique.



L'occasion pour toute une génération de fans de retrouver le Premier Ministre interprété par Hugh Grant, l'écrivain solitaire joué par Colin Firth ou la jeune mariée qu'était Keira Knightley. Comédie romantique qui réussit à parler d'amour différemment, elle a su mélanger humour et émotions pour s'implanter durablement dans le cœur des cinéphiles. Dès sa sortie, le long-métrage de Richard Curtis est devenu un film culte pour toute une génération grâce à une recette bien dosée.



Un film choral

Love Actually ne reprend pas les codes de la comédie romantique classique en se concentrant seulement sur un couple, composé d'un homme et d'une femme. En développant plusieurs intrigues, Richard Curtis réalise un film choral qui s'éloigne des grands standards romantiques déjà cultes comme Pretty Woman, Quand Harry rencontre Sally ou son propre long-métrage Coup de foudre à Notting Hill.

Dans sa comédie, Richard Curtis développe treize histoires d'amour, plus ou moins longues, plus ou moins essentielles à l'intrigue. Un nombre important qui permet au film d'enchaîner les chassés croisés entre les différents personnages, les différentes situations et les différents lieux, sans trop s'essouffler.

> Love Actually - bande annonce 2 - VF - (2003)

En multipliant les personnages et les histoires d'amour, Richard Curtis réalise un film qui parle au plus grand nombre. On est très loin d'une comédie romantique classique dans laquelle les protagonistes vivent un amour compliqué. Dans Love Actually, les romances sont plutôt simples, pour permettre à chacun de s'identifier à une des situations.



Le réalisateur nous montre un trio amoureux (entre Juliet, Peter et Mark), un chef d'entreprise séduit par sa secrétaire, un écrivain solitaire et trompé par sa petite amie, à la difficulté de retrouver l'amour après la perte de l'être aimé... En évoquant aussi les sentiments naissants entre deux pré-adolescents, Richard Curtis ne cantonne pas l'amour à un sujet d'adulte et en profite pour toucher la corde sensible des parents.

De grands acteurs au casting

En 2003, Hugh Grant et Colin Firth sont déjà de grandes stars après leurs rôles dans des comédies romantiques. Le premier a été révélé dans Quatre Mariages et un enterrement tandis que le deuxième est l'éternel Darcy de la mini-série Orgueil et Préjugés de 1995. Après des films comme Le journal de Bridget Jones et Coup de foudre à Notting Hill, ils n'ont plus à prouver leur statut de gendre idéal.

Dans "Love Actually", Colin Firth est un écrivain trompé par sa petite-amie

Les actrices choisies par Richard Curtis sont aussi des valeurs sûres du septième art. Keira Knightley a été découverte par le grand public dans les films Joue la comme Beckham et Pirates des Caraïbes. Emma Thompson est déjà une grande actrice britannique avec ses rôles dans Raison et Sentiments d'Ang Lee et dans Maybe Baby de Ben Elton, tandis que Laura Linney jouait au côté de Jim Carrey dans The Truman Show.

Un mélange entre humour et émotions

Richard Curtis réussit à rendre l'ensemble de ses personnages attachants. Aucun d'entre eux n'est réellement antipathique et même Mark, fou amoureux de la femme de son meilleur ami, réussit à nous émouvoir dans la fameuse scène des pancartes.

> Love Actually - To me you are perfect

Ces moments d'émotion font la force du film, mais c'est aussi son humour qui en fait un classique du genre. Alors qu'on pourrait s'attendre à une intrigue mielleuse et pleine de bons sentiments, le film contrebalance les séquences pesantes avec un peu de légèreté. Que ce soit grâce au couple formé Jack et Judy, doublures lumière pour un film pornographique, ou au cynisme de Bill Nighy, l'humour vient donner une bouffée d'air frais aux moments plus lourds du film. C'est ce mélange des genres qui fait de Love Actually une comédie romantique appréciée de ceux qui ne sont pas vraiment friands du genre.



Si Love Actually a su s'imposer comme un film culte du début du XXIème siècle, c'est aussi par l'ambiance qui s'en dégage. L'intrigue débute cinq semaines avant Noël et nous plonge dans l'euphorie qui précède les fêtes de fin d'année. Avec ses plans de Londres enneigée, parée de ses décorations lumineuses, le film donne des envies de chocolats chauds et de couette moelleuse. Une atmosphère qu'aucune comédie romantique n'a réussi à reproduire, malgré quelques efforts.