et AFP

publié le 21/03/2017 à 15:38

Selon un bilan final publié le 20 mars par l'AFM-Téléthon et France Télévisions, l'édition 2016 du marathon caritatif a recueilli près de 93 millions d'euros. Sur ce total de 92,740 millions d'euros, 51,5 millions d'euros ont été obtenus par téléphone grâce au 36.37, par internet sur le site du téléthon (telethon.fr) et par courrier. Les 37,9 millions d'euros restant proviennent des 20.000 animations organisées dans toute la France.



Le 3 décembre 2016, le compteur de l'émission télévisée affichait plus de 80 millions d'euros de promesses de dons (80.319.113 euros). Cette 30ème édition a rassemblé moins de fonds que l'édition 2015. Cette dernière avait permis de collecter un total de 93,8 millions d'euros.

Ce grand marathon caritatif lutte en faveur de la recherche pour les maladies rares. L'AFM-Téléthon rassemble des parents et des malades déterminés à lutter contre les maladies génétiques lourdement invalidantes.

La 31ème édition du Téléthon est prévue pour les 8 et 9 décembre 2017.