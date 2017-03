publié le 23/03/2017 à 10:22

Ils reviennent pour notre plus grand plaisir. À la veille de la sortie en Angleterre de la suite de Love Actually, le 24 mars 2017, une bande-annonce officielle a été dévoilée. Hugh Grant, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Liam Neeson... Que sont devenus les héros de la célèbre comédie romantique sortie en 2003 ? S'il va falloir encore faire preuve de patience avant de découvrir le court-métrage d'une dizaine de minutes, cette première vidéo nous offre un petit aperçu de la tournure que prendra cette (courte) suite que les Anglais pourront voir sur BBC One.



Dans la même veine que la scène culte du film dans laquelle le personnage d'Andrew Lincoln déclarait sa flamme à Keira Knightley, la bande-annonce met en scène presque tous les personnages, en reprenant une musique mythique du long-métrage, tenant des pancartes blanches et sur lesquelles ils s'amusent de savoir lequel d'entre eux a le mieux vieilli. "Nous sommes très heureux et très reconnaissants que la plupart des acteurs aient répondu présents. Il y aura sûrement beaucoup de nostalgie à tous se retrouver et à reprendre ces personnages, quatorze ans plus tard", avait confié Richard Curtis, le réalisateur, dans une interview.

Baptisée Red Nose Day Actually (du nom de la soirée caritative Red Nose Day, sorte d'équivalant anglais du Téléthon), cette "suite" est portée par presque tout le casting de 2003, excepté Emma Thompson. À la suite de la tragique disparition d'Alan Rickman, son partenaire dans le film, emporté par un cancer en 2016, l'actrice n'a pas eu le cœur à reprendre son rôle.