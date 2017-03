publié le 10/03/2017 à 13:22

20 ans après la première diffusion de Buffy contre les vampires (10 mars 1997, aux États-Unis), que sont devenus les acteurs ? Cette série a marqué toute une génération de téléspectateurs. On y suit les aventures de Buffy Summers, incarnée par la combative Sarah Michelle Gellar, qui se bat contre les vampires, démons et autres forces des ténèbres, aux côtés de ses amis.



Si les aventures de la jeune Buffy sont ancrées dans la mémoire de millions de téléspectateurs, la fiction diffusée en France sur M6 (La Trilogie du samedi soir) a également été un tremplin pour ses acteurs. Et particulièrement pour Sarah Michelle Gellar qui restera une des figures emblématiques de la fin des années 1990 et qui a enchaîné les rôles au cinéma. On l'a vue notamment dans Sexe intentions (1999) aux côtés de Ryan Phillippe ou encore dans Scooby-Doo et The Grudge en 2004.

Ces dernières années, Sarah Michelle Gellar joué dans les séries Ringer (2011-2012) et The Crazy Ones avec Robin Williams (2013-2014). Ces deux fictions de CBS ont été arrêtés faute d'audience. La comédienne a également prêtée sa voix au personnage de la Septième Sœur dans la deuxième saison de Star Wars Rebels. Petite anecdote : Freddie Prinze Jr, son mari, est derrière l'un des personnages principaux du dessin animé : Kanan Jarrus.

> Buffy contre les vampires Générique Durée : | Date : 10/03/2017

Les succès remarquables d'Alyson Hannigan et David Boreanaz

Mais Buffy contre les vampires, c'est aussi Angel, Willow, Spike, Alex, Giles, Faith ou encore Dawn et Anya... Que sont-ils devenus ? Alyson Hannigan a fait une belle carrière entre son rôle hilarant dans la saga American Pie et son personnage de Lily dans les 9 saisons de la sitcom How I Met Your Mother. Angel (David Boreanaz) a, lui aussi, continué dans les séries télévisées mais derrière la caméra en tant que réalisateur de la célèbre série d'investigation policière Bones (12 saisons !).



Anthony Head, alias Rupert Giles dans Buffy, a percé sur le grand écran où on l'a vu notamment dans La Dame de fer (2012), le biopic sur Margaret Thatcher, aux côtés de Meryl Streep. Michelle Trachtenberg a également sur tiré son épingle du jeu. De Gossip Girl à Weeds en passant par Six Feet Under... l'actrice qui jouait Dawn Summers, la sœur de Buffy dans la série, n'a pas perdu son temps et a multiplié les rôles dans ces séries américaines qui ont connu un franc succès.

Certains acteurs ont connu des passages difficiles

Buffy contre les vampires, c'est aussi Alexander Harris, Xander, le geek et ami intime de notre héroïne préférée. Après la série, Nicholas Brendon a officié régulièrement dans la série dramatique Criminal Minds pendant plusieurs années. Le comédien californien a entre temps également été contraint de faire une cure de désintoxication... Quant à Eliza Dushku, qui campe Faith dans la série, elle a fait récemment parler d'elle à la suite de son discours de prévention contre les drogues. L'actrice a en effet été alcoolique et accro à la drogue pendant de nombreuses années.