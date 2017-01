REPLAY - L'actrice française a obtenu le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique, dimanche 8 janvier.

> Le journal de 7h : la consécration d'Isabelle Huppert Crédit Image : RTL Télécharger

La cérémonie des Golden Globes, qui se tenait dimanche 8 janvier à Los Angeles, a récompensé Isabelle Huppert dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle de femme violée dans Elle, le film du réalisateur Paul Verhoeven. Isabelle Huppert avait déjà été primée à Venise, Berlin, ou encore Cannes, mais n'avait jamais remporté de Golden Globe.



Dans Elle, la comédienne interprète une femme violée et désireuse de se venger de son agresseur. "C'est extraordinaire, c'est génial, je suis trop heureuse", a-t-elle déclaré après avoir reçu son prix.



Lors de la même cérémonie, le film La La Land, interprété par Emma Stone et Ryan Gosling, a raflé pas moins de 7 récompenses, dont celle de meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur metteur en scène, meilleure musique et chanson originale.

À écouter également dans ce journal

- À quelques jours du premier débat de la primaire de la gauche, un sondage Kantar Sofres OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI donne Manuel Valls en tête (36% des voix) au premier tour du scrutin, le 22 janvier, devant Arnaud Montebourg (23%) et Benoit Hamon (21%). En revanche, au second tour, le 29 janvier, l'ancien Premier ministre apparaît battu, remportant 47% des voix contre 53% pour Arnaud Montebourg.





- Après l'agression, vendredi 6 janvier, de trois policiers à Bobigny, trois jeunes majeurs ont été déférés, dimanche 8 janvier au soir. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux soutient les fonctionnaires et évoque un "acharnement" sur les trois membres des forces de l'ordre. La version des faits de la famille de l'un des interpellés est cependant très différente.



- Un hommage sera rendu ce lundi 9 janvier au matin à Clarissa Jean-Philippe, la policière abattue à Montrouge le 8 janvier 2015 par Amedy Coulibaly à l'Hyper Casher de la Porte de Vincennes.



- En Irak, l'armée loyaliste a atteint les rives du Tigre, à Mossoul. L'État islamique est désormais retranché de l'autre côté du fleuve qui coupe la ville en deux.



- Le ministère de la Santé ordonne une enquête à Lyon après le décès de 13 personnes dans une maison de retraite ces derniers jours pour cause de grippe.



- Les violences sexuelles sur mineurs sont en hausse de 16% en 2016, selon l'Observatoire de la délinquance.



- En Coupe de France, ce weekend, et après les victoires, notamment, de l'OM sur Toulouse (2-1), de Lyon sur Montpellier (5-0), ou encore de Rennes sur Biarritz (6-0), le tirage des 16es de finale a été réalisé. S'opposeront, entre autres, le Stade Rennais et le PSG, Lille et Nantes, ou encore l'OM et l'OL. Les rencontres auront lieu le 31 janvier prochain.