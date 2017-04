publié le 07/04/2017 à 15:39

Marvel TV s'apprête à conquérir le petit écran. La chaîne Freeform, qui est présentée comme la chaîne des adolescents a annoncé qu'elle diffuserait bientôt New Warriors, une série animée dédiée à 6 jeunes super-héros en devenir. S'il n'y a pas encore de date précise de diffusion pour les New Warriors, si ce n'est 2018, on sait déjà que Kevin Biegel (Cougar Town) a été engagé pour écrire le pilote et être le showrunner de cette prochaine série de 10 épisodes. Elle aura pour sujet des adolescents aux pouvoirs extraordinaires.



Les New Warriors sont une sorte de team Avengers version adolescente, qui fera ses débuts en tant que super-héros. Ils seront donc moins puissants que Captain America ou Iron Man, mais le sujet de la série sera plutôt le passage à l'âge adulte des héros que leur combat pour sauver le monde. Et parmi les premiers noms de cette nouvelle équipe, Squirrel Girl (ou Écureillette), née dans les comics Marvel Super-Heroes vol. 2 #8 en janvier 1992 grâce à Steve Ditko (qui a aussi créé Spider-Man et Doctor Strange, entre autres) et Will Murray

1. Elle s'appelle en réalité Doreen Green

Doreen Green a montré très tôt les signes de sa mutation. Ses gènes ont évolués pour lui donner une apparence physique, mais aussi des pouvoirs proche d'un écureuil, comme son père mutant, dont on ne sait pas grand chose. Elle a en de petites griffes sur les mains, qui peuvent lui permettre d’escalader des arbres, mais aussi des incisives pour ronger le bois et une queue d'un mètre de long. Ce n'est qu'à 10 ans qu'elle découvre qu'elle peut communiquer avec les rongeurs. Ils deviennent rapidement ses seuls amis puisqu'avec son apparence physique, Doreen est rejetée par ses camarades. Parmi ses fidèles compagnons écureuils : Monkey Joe et Tippy Joe, qui deviennent ses meilleurs amis.

2. Elle a des pouvoirs puissants pour son âge

Squirrel Gril étant encore une adolescente, ses pouvoirs ne sont pas au maximum de leurs capacités. Il n’empêche qu'elle possède une force, une vitesse et une agilité bien au-dessus de la moyenne. Sa ressemblance physique avec les écureuils lui permet de grimper facilement aux arbres, mais aussi de sauter d'un immeuble de plusieurs étages et de se rattraper facilement. Par contre, elle doit se nourrir souvent et en grosses quantités pour reprendre des forces, c'est pourquoi elle emporte souvent des sachets de noisettes avec elle. Enfin, en communiquant avec les écureuils, elle peut les faire attaquer un ennemi, lui ronger ses vêtements ou le griffer.

3. À 14 ans, elle veut être formée par Iron Man

Squirrel Girl et Iron Man Crédit : Marvel

Squirrel Girl désire très tôt être formée pour devenir une super-héroïne. Elle choisit Iron Man et veut à tout prix le rencontrer. Un jour, elle lui tend une embuscade dans une forêt et lui demande d'être son mentor. Ce dernier l'envoie balader gentiment. Mais, ils sont alors attaqués par le Docteur Fatalis et contre toute attente, c'est Squirrel Gril et ses acolytes sur pattes qui arrivent à les sortir du pétrin. Cela ne convainc pas pour autant Tony Stark , qui lui souhaite quand même bonne chance. Elle a quand même réussi à devenir une super-héroïne et même battre Deadpool, le Mandarin, mais surtout Thanos, le titan qui veut récupérer les Pierres de l'Infini. Pas mal pour une adolescente qui peut parler aux écureuils !

4. Ses relations avec les New Warriors

Squirel Gril a toujours été fan des New Warriors, principalement de Speedball, dont elle est amoureuse. Dans les comics, elle voyage dans le temps pour sauver le jeune homme qui a évolué en héros "dark" par la faute de Deadpool. Pour le reste des aventures de la jeune femme avec les New Warriors , il faudra attendre la série, car elle surtout été membre des Vengeurs des Grands Lacs dont fait aussi partie Hawkeye, incarné par Jeremy Renner au cinéma, mais aussi la baby-sitter de la fille de Luke Cage et Jessica Jones : Danielle Cage.