publié le 01/02/2017 à 12:18

Non vous ne rêvez pas, la nouvelle super-héroïne Marvel a bien un petit air de Beyoncé. C'est Gabby Rivera, l'auteure du comic America, qui l'a elle-même dit sur Instagram, en révélant fin janvier, la couverture du numéro 2 de cette série de comic consacrée à America Chavez. "Joe Q. [l'illustrateur] a tout déchiré avec cet hommage à Bey & Lemonade". "Bey", c'est l'un des surnoms de Beyoncé et "Lemonade", le titre de son dernier album.



Le commentaire est accompagné de plusieurs hashtags dont #latinas. Parce que oui, chez Marvel, fini les héros masculins, grands, blonds et forts. Aujourd'hui, la diversité s'est installée et s'incarne dans des nouvelles super-héroïnes complètement badass.

Exemples avec Riri Williams (la nouvelle Iron "Man") Kamala Khan (qui est Américaine et Musulmane), Jane Foster (Thor au féminin), Wonder Woman (personnage historique mais dont l'identité queer a été révélée récemment par l'un de ses auteurs) et donc America Chavez qui, en plus d'être latina, est également queer.

"America vient de la dimension Utopian où il n'y a je crois que des femmes", a expliqué Gabby Rivera a Refinery 29, en novembre dernier. "Elle a deux mères, qui se sont sacrifiées pour la protéger de leur monde et des univers comme le nôtre", a-t-elle ensuite ajouté, avant de préciser : "America ne sait pas à quel point elle est forte, mais elle va le comprendre".



Si ce personnage queer est déjà apparu dans la série des Young Avengers, c'est la première fois qu'on voit America dans une série en solo. À quand l'adaptation au grand écran ?