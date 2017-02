"Odino", un spectacle drôle, beau et inventif à Bobino

publié le 16/02/2017 à 09:55

Vous aimez la pop ? Vous aimez la musique classique ? Vous allez adorer Odino. Le spectacle à l'affiche du théâtre Bobino, à Paris, met en scène 25 musiciens classiques qui revisitent des tubes pop. Ce n'est pas tout à fait un concert, c'est un peu plus qu'un spectacle. C'est pop, mais personne ne chante. Odino, ça ne rentre dans aucune case. Et pour cause, ça bouscule un peu les codes.



Le chef d'orchestre Sylvain Audinovski joue les maîtres de cérémonie. Il s'adresse à ses 25 musiciens. Pendant 1h30, ils vont interpréter une vingtaine de morceaux. Des titres pop et quelques airs classiques. Avec la même rigueur que s'ils jouaient un opéra. Eleanor Rigby des Beatles, Smooth Criminal de Michael Jackson, Get Lucky de Daft Punk... Odino, c'est un grand écart. Une pop symphonique. L'envie de montrer l'envers d'un orchestre.

> Odino - Bobino 2017

Un maître de cérémonie drôle et inventif

Dans Odino, on apprend plein de choses avec Sylvain Audinovski qui anime le concert. Drôle, inventif, il joue les professeurs. Fait chanter les notes au public. Il sort une baguette lumineuse, invite un musicien à taper sur une enclume, fait chantonner trois violonistes, jette ses partitions en l'air. Et convie trois personnes du public à intégrer l'orchestre pour une version du Galop de Stravinsky.

Au bout de quelques minutes, le morceau prend forme. Le chef d'orchestre aide les novices à respecter la mesure à l'aide d'une balle de tennis lancée en l'air. Le moment où elle retombe dans sa main signifie qu'il faut jouer la note. Astucieux. On rigole, on vibre, on apprend. C'est ce genre de situation que Sylvain Audinovski rêvait de vivre quand il a créé Odino. C'est à l'affiche de Bobino à Paris jusqu'au 29 avril. Les prix ? De 21 à 51 euros. Une tournée est prévue à l'automne.