publié le 11/05/2017 à 12:20

Dix Pour Cent tourne une nouvelle page. La deuxième saison diffusée sur France 2 s'est achevée mercredi 10 mai et plus de 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. La série a tiré sa révérence avec Guy Marchand, qui a des troubles de la mémoire, et Juliette Binoche en maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes qui fait face à des problèmes vestimentaires.



De leur côté, les agents sont toujours en proie à des dilemmes cornéliens : Andréa découvre qu'elle est enceinte de son patron et décide de partir à New York, Mathias n'arrive pas à se remettre de sa séparation avec son épouse et la jalousie de Gabriel lui fait commettre le pire. Une fin de saison douce-amère qui laisse de nombreuses questions en suspens quant à l'avenir des personnages. Mais heureusement, le suspens touchera à sa fin : après cette deuxième saison réjouissante, une troisième est heureusement en préparation. Voici ce que l'on sait de la suite.

Quand sera diffusée la prochaine saison ?

L'accord pour la suite de la série était déjà conclu avant même que la saison 2 ne soit diffusée. L'écriture a en effet commencée au début de l'année 2017, pour un tournage prévu en janvier 2018. On peut donc espérer que la saison 3 de Dix Pour Cent soit diffusée à la rentrée 2018 ou au début de l'année 2019. Il faudra donc attendre au moins dix-huit mois avant de voir la suite sur nos écrans, comme c'était le cas entre la saison 1 et la saison 2.

Six épisodes au lieu de huit

"Moins, mais mieux", tel est l'adage des producteurs de la série Fanny Herrero et Harold Valentin. France 2 a proposé à la production de faire 8 épisodes, mais il a été décidé de s'en tenir à 6 épisodes, comme les saisons précédentes. La raison ? Le souci de qualité de l'écriture : les scénaristes se lancent dans une première phase d'écriture, où plusieurs stars sont pressenties pour chaque épisode. En fonction des volontaires, il faut ensuite affiner l'écriture et accorder les emplois du temps du tournage. Cette étape prend quatre mois.

Sexualité et addiction

L'ambiance sera plus tendue au sein de l'agence ASK. Selon Télé-Loisirs, le producteur du feuilleton, Dominique Besnehard, souhaiterait écrire une histoire de star kleptomane ou de jeune beauté convaincue par la cause humanitaire. Il a également déclaré sur Europe 1 : "Je trouve qu'il faut qu'on parle de la drogue [...] C'est quand même un métier où, pendant vingt ans, j'en ai vu circuler". L'ancien agent reconverti en producteur promet également "une scène très chaude" dans le quatrième épisode. "Je ne dis pas que les gens s'envoient tout le temps en l'air. Mais il y a une sexualité, et il y a des addiction, donc il faut quand même qu'on en parle".

Des stars pressenties

Pour ce qui est du casting quatre étoiles auquel nous a habitué la série, rien n'est encore confirmé. Dominique Besnehard a confié qu'il rêverait de voir Catherine Deneuve dans son propre rôle. Cela semble pourtant peu probable, l'actrice ayant déclaré dans Télérama que cela "l'attirait peu".



Le producteur a également déclaré que Gérard Lanvin "aimerait bien y être". Il espère également que Sophie Marceau puisse faire une apparition. Les noms de Béatrice Dalle, Mimie Mathy ou Louane ont également circulé. Le nom de François Hollande a également été avancé. Reste à savoir si c'est une plaisanterie ou si l'on verra l'ex-président de la République dans la série.