publié le 11/05/2017 à 11:19

Les séries françaises commencent à avoir la côte sur Netflix. Malgré les critiques mitigées sur Marseille avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, qui a quand même enregistré une belle audience, le géant du streaming s'apprête à produire une nouvelle création originale française. On quittera la cité phocéenne pour Paris. Intitulée Osmosis, cette fiction sera créée par Audrey Fouché (Les Revenants,Borgia) et produite par Aude Albano et Claude Chelli (Versailles). La série comptera 8 épisodes, dont la production va démarrer en 2018. Netflix n'a pas encore annoncé la date de diffusion.



Mais, de quoi parlera donc Osmosis ? L'action se situe Paris dans un futur proche, où la technologie permet de déchiffrer les codes de l'amour et trouver l'âme sœur grâce à l'application Osmosis. Celle-ci fonctionne via des micro-robots implantés dans les cerveaux de ses utilisateurs. C'est donc un algorithme qui vous trouve le grand amour. Mais, il y a un prix à payer lorsque la technologie choisit l'homme ou la femme de votre vie : elle a accès aux recoins les plus intimes de vos souvenirs et de vos secrets.

L'amour parfait existe-t-il ?

"En nous confiant la production d’Osmosis, Netflix nous offre la formidable opportunité d'explorer un genre encore rare en France : celui d'une science-fiction réaliste, qui s'intéressera à une question universelle au cœur des préoccupations humaines : l'amour parfait existe-t-il... et à quel prix ?", explique Audrey Fouché dans un communiqué. Une série qui s'annonce prometteuse, dans la lignée des séries américaine de science-fiction et d'anticipation comme Black Mirror ou Westworld.