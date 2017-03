publié le 09/03/2017 à 09:53

Grey's Anatomy séduit toujours. TF1 diffusait mercredi 8 mars le 17ème épisode de la saison 12 de la série, intitulé Rétablir le contact. Un programme qui passionne toujours autant les téléspectateurs, qui étaient plus de 4 millions devant TF1, soit 16,6% de part d'audience. La série médicale américaine, diffusée depuis 2005 compte en tout treize saisons, toutes déjà sorties aux États-Unis.



France 2 se hisse à la seconde position, avec le téléfilm Nadia. Loin derrière Grey's Anatomy, ce programme totalise tout de même 11% de part d'audience, avec plus de 2,6 millions de téléspectateurs. Un drame avec Barbara Schulz qui raconte l'histoire de Nadia, qui élève seule en banlieue son fils Noé, qui est accepté dans un prestigieux lycée parisien.

En troisième position des audiences, on retrouve l'émission culinaire de M6, Top Chef qui a rassemblé 12,7% de part d'audience, soit plus de 2,5 millions de téléspectateurs. Cette septième semaine de concours a mis les nerfs des candidats à rude épreuve, jusqu'à la dernière chance, au terme de laquelle Guillaume a quitté les cuisines de Top Chef. Mais ce qui a fait réagir les internautes c'est que le chef Philippe Etchebest a fait tomber tout le contenu de sa casserole lors de la première épreuve de la soirée ! Hier soir, Top Chef ressemblait plus à Cauchemar en Cuisine.