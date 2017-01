Le film "Dalida", réalisé par Lisa Azuelos, retrace la vie de la chanteuse de "Gigi l'amoroso", incarnée à l'écran par l'italienne Sveva Alviti. En salles le 11 janvier prochain.

par Stéphane Boudsocq publié le 06/01/2017 à 10:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

De sa naissance en 1933 au Caire à son suicide en mai 1987 à Paris, Dalida retrace en effet la vie et la carrière de la plus grande star de la chanson française, avec Édith Piaf. La réalisatrice de LOL met magnifiquement en scène la gloire et la solitude de son modèle, Dalida. Le film n'est jamais meilleur que lorsqu'il se consacre aux souffrances de la femme et délaisse un peu le catalogue obligé de ses succès.



La réussite du projet repose aussi sur les jolies épaules de Sveva Alviti, jeune actrice mannequin et italienne totalement inconnue chez nous. Une chose est sûre, elle ne s'est pas épargnée et crève l'écran, s'appropriant le personnage. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle ignorait quasiment tout de Dalida.



Les grands classiques du répertoire de Dalida, mais aussi son époque disc0o, sont évidemment au programme du film. Sveva Alviti s'est documentée, il y a énormément d'images de l'artiste, d'autant plus que la comédienne possède une certaine ressemblance physique avec la chanteuse.

> DALIDA (Film, 2017) - Bande Annonce / FilmsActu

"Dalida", film autobiographique d'une chanteuse mythique

Le frère de Dalida, Orlando, est un des producteurs et il apparaît dans film sous les traits formidables du comédien italien Riccardo Scamarcio. Orlando a vécu et travaillé avec sa sœur pendant plus de 50 ans, et il est tombé sous charme Sveva Alviti. Le film n'élude rien des problèmes sentimentaux de Dalida, de son mariage avec Lucien Morisse, (Jean-Paul Rouve à l'écran) à son ultime liaison avec le fantasque conte de St Germain (incarné par Nicolas Duvauchelle).



Ces hommes de sa vie qui lui ont apporté trahisons ou tragédies. Une scène notamment résume tout ce désespoir amoureux, celle de la chanson Je suis malade, écrite par Serge Lama et magnifiquement chantée par Dalida dans la réalité et dans le film, par Sveva Alviti.



Dalida reste aujourd'hui encore une immense vedette, même 30 ans après sa mort, avec 20 millions de disques vendus depuis sa disparition, et 120 au total dans le monde entier. Dalida, film autobiographique sur la chanteuse de légende, réalisé par Lisa Azuelos, sort mercredi 11 janvier au cinéma.