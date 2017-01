La cérémonie des Golden Globes qui se déroule dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 janvier ouvre la saison des soirées de remises des prix les plus prestigieux du cinéma.

La saison des cérémonies de cinéma est ouverte. Dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 janvier, le gratin hollywoodien se retrouve pour la 74e édition des Golden Globes. Une première soirée qui en annonce de nombreuses derrière, à l'étranger comme en France avec les César, les Oscars etc. Les Globes, prix parmi les plus convoités du cinéma américain, seront décernés lors d'une flamboyante cérémonie à Beverly Hills présentée par l'humoriste Jimmy Fallon, flanqué d'une pléiade de stars : Drew Barrymore, Steve Carell, Matt Damon, Viola Davis, Nicole Kidman...



La soirée de gala, généreusement arrosée de champagne, est connue pour son atmosphère plus débridée que les Oscars au script millimétré. Comme tous les ans, certaines productions partent favorites par rapport aux autres parmi les nommés. Chaque année, la soirée donne le ton des films qui ont le vent en poupe, jusqu'à parfois influencer le palmarès des cérémonies à venir.

7 nominations pour le favori "La La Land"

Cette année, c'est la comédie musicale La La Land, portée par le duo glamour Emma Stone (Crazy Stupid Love) et Ryan Golsing (Drive), qui figure au sommet des favoris pour rejoindre la liste des lauréats. Le film de Damien Chazelle sera en salles en France à partir du 25 janvier 2017. Il est nommé dans 7 catégories, dont celles de la Meilleures comédie musicale, Meilleur acteur dans une comédie, Meilleure actrice dans une comédie, meilleur réalisateur...



Cette romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz est une déclaration d'amour à Los Angeles de Damien Chazelle, prodige de 31 ans qui avait déjà fait des étincelles avec Whiplash il y a deux ans. Elle domine largement les pronostics compilés par Goldderby.com. Ce site spécialisé dans les prix hollywoodiens donne aussi gagnants Emma Stone et Ryan Gosling. La La Land s'est d'ailleurs offert un nouveau trailer cette semaine, publié le 3 janvier dernier. Encore un peu de patience avant de découvrir le film dans son intégralité.

"Manchester by the sea" et "Moonlight" se disputent pour le drame

La concurrence est plus rude côté films dramatiques, avec Manchester by the sea, sur un homme forcé de s'occuper soudainement de son neveu après la mort de son frère, au coude-à-coude avec Moonlight, sur un jeune noir homosexuel élevé par une mère toxicomane. "C'est très serré", "ils vont probablement gagner chacun quelques prix", reconnaît Chris Beachum, directeur général de Goldderby.com.

Casey Affleck, qui joue le personnage principal de Manchester by the sea, tient la corde pour le meilleur acteur dramatique, et Natalie Portman chez les actrices grâce à son interprétation saisissante dans Jackie, où elle campe la célèbre ex-Première dame américaine Jacqueline Kennedy juste après l'assassinat du président John F. Kennedy.

Avec "Elle" et "Divines", les films français bien représentés

L'actrice, déjà lauréate de deux Globes, aura pour rivales Amy Adams et Isabelle Huppert, qui incarne dans le sulfureux Elle, de Paul Verhoeven, une femme violée cherchant à démasquer son agresseur. Cette dernière a déjà récolté une brassée de récompenses aux États-Unis et des litanies de critiques élogieuses pour sa performance. Elle porte les couleurs de la France pour le Globe du meilleur film en langue étrangère. Divines, de la française Houda Benyamina, acclamé à Cannes, est aussi dans les starting blocks pour ce prix.

Complétant une forte présence tricolore cette année, le suisso-français Ma vie de courgette, conte poignant de Claude Barras sur un petit garçon dans un orphelinat, affrontera notamment deux Goliaths de Disney pour le prix du meilleur film d'animation : Vaiana et Zootopie. Charlotte Rampling, britannique égérie du cinéma français, sera quant à elle candidate à un Globe pour la mini-série London Spy. Une seule chose est sure : la star multi-primée Meryl Streep recevra le prix Cecil B. DeMille honorant sa très prolifique carrière.