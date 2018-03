Christian Clavier et Chantal Lauby dans "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", plus grand succès en France de l'année 2014

publié le 28/11/2016 à 09:29

Après s'être déchiré dans les urnes pour le deuxième tour de la primaire de la droite et du centre, les Français se sont réconciliés devant le petit écran. Dimanche 27 novembre, ils ont été 10,5 millions de téléspectateurs à rire devant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, diffusé sur TF1, soit une part d'audience impressionnante de 40,8%. Cette comédie familiale sortie en 2014 avait déjà fait rire plus de 12 millions spectateurs en salle.



Très loin derrière, on retrouve justement la soirée consacrée à la primaire sur France 2, avec 3,7 millions de téléspectateurs, soit 13,7% de part d'audience. France 3 talonne sa grande sœur avec la série policière Les Enquêtes de Vera, qui a réuni 3,6 millions de fidèles, soit 13,3% de part d'audience.

Enfin, le numéro de Zone Interdite consacré aux coulisses de la tournée Stars 80, qui fête ses 10 ans, a rassemblé 1,3 million de nostalgiques, soit 5,3% de part d'audience. Aucune chaîne autre chaîne de la TNT n'a dépassé le million de téléspectateurs.