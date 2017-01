SUPER STORY - Ce nouveau-venu dans "Supergirl" n'est pas étranger aux différentes aventures de Superman.

Crédit : DC comics Mr. Mxyzptlk, personnage emblématique de l'univers de Superman

par Benjamin Pierret publié le 10/01/2017 à 10:05

La nouvelle flopée d'épisodes de Supergirl réserve décidément de nombreuses surprises à ses fans. La saison 2, qui bat son plein sur la chaîne américaine CW, n'a pas été avare en événements. Le premier notable, sur lequel le show a joué sa promotion durant l'été, était l'arrivée de Superman dans le scénario. Après avoir reçu la visite de son illustre cousin, la super-héroïne a pris part au gigantesque crossover qui l'a vue s'allier à Arrow, Flash et DC's Legends of Tomorrow. Désormais, Selon une déclaration de CW au site ComicBook, c'est au tour d'un super-vilain de venir pimenter le show.



Un nom imprononçable, une taille miniature et des pouvoirs surprenants : Mr. Mxyyzptlk, personnage bien connu des aficionados de comics, sera présent dans deux épisodes de la série fantastique début 2017 (dont les dates n'ont pas encore été communiquées). Un protagoniste loufoque qui promet d'apporter son lot d'humour et de menace, et de donner du fil à retordre à la super-héroïne en mini-jupe. Qui est cet ennemi aux capacités surprenantes ?

Un maléfique lutin

Crédit : DC Comics Mr. Mxyzptlk est apparu en 1944

C’est en 1944 que Mr. Mxyzptlk fait sa première apparition dans la bande dessinée Superman, et est réapparu régulièrement depuis dans les différentes versions du comics. Il constitue un super-vilain à part dans l'univers des comics : ici, nulle question de muscles, de taille imposante, de charisme ou de regard menaçant. Mr. Mxyzptlk est un lutin de la cinquième dimension. Un ennemi miniature qui n'a qu'une passion : la plaisanterie. Mais les blagues de Mr. Mxyzptlk sont loin d'être innocentes, et leurs répercussions peuvent être désastreuses.

Des pouvoirs inconcevables pour l'esprit humain

Crédit : DC comics Mr. Mxyzptlk est un ennemi récurrent de Superman

Les capacités de Mr. Mxyzptlk semblent illimitées, à en croire le compte-rendu qu'en fait la DC Database. Le petit homme peut contrôler l'esprit humain. Il maîtrise également l'art de la téléportation, il peut voler et se métamorphoser. Il peut également utiliser la magie pour ne jamais mourir et, surtout, modifier la réalité. Le même site fait état de différents exemples, répartis dans différentes BD : il donne vie à un immeuble qui se met à arpenter la ville, il permet à de nombreuses personnes de gagner au loto en même temps... Heureusement pour Superman (et, bientôt, Supergirl), le lutin a un talon d'Achille contre lequel il ne peut rien, et qui oblige ses ennemis à utiliser la ruse pour se débarrasser de lui.

Une faiblesse surprenante

Crédit : The WB Mr. Mxyzptlk est apparu dans la série animée "Superman, l'ange de Metropolis"

Son étrange patronyme, difficile à prononcer pour les humains, peut vite se retourner contre son détenteur. C'est même lui qui signe sa perte : aussi difficile à vaincre qu'il soit, Mr. Mxyzptlk se voit obligé de retourner dans sa dimension à chaque fois que quelqu'un réussit à lui faire prononcer, épeler ou écrire son nom à l'envers. Une tâche difficile que Superman réussit, évidemment, chaque fois à accomplir.



Cependant, on ne se débarrasse jamais vraiment de Mr. Mxyzptlk. Une fois son nom prononcé à l'envers, il se retrouve prisonnier de sa dimension... pour 90 jours seulement.

De multiples apparitions dans différentes adaptations

Supergirl ne marquera pas la première intervention du malveillant lutin à l'écran. Il est notamment apparu dans le dessin animé Superman, l'ange de Metropolis, mais aussi dans la série Lois & Clark : Les Nouvelles aventures de Superman diffusée de 1993 à 1997. Plus récemment, il a librement inspiré un personnage de Smallville, la série centrée sur l'adolescence de Clark Kent, diffusée de 2001 à 2006, où un jeune lycéen nommé Mikhail Mxyzptlk pouvait contrôler les actions d'une personne. Les prochaines semaines diront comment le personnage s'adapte à l'univers de Supergirl.