publié le 23/05/2017 à 15:59

Drogo au milieu des flammes et Arya à cheval. Si la diffusion de la saison 7 de "Game of Thrones" est prévue pour le 16 juillet 2017, les fans peuvent déjà se faire une petite idée de ce qui les attend. En effet le site Entertainment Weekly vient de publier plusieurs photographies complètement inédites de la future saison. De quoi titiller l’imagination des millions de téléspectateurs partout dans le monde.





La plus impressionnante est incontestablement celle de Daenerys chevauchant son dragon au milieu d'un décor apocalyptique. Drogo semble avoir (encore) grandi et apparaît comme l’arme redoutable de la Mère des dragons. Tout autour d’eux : des flammes, de la fumée jaune et des hommes au combat. La scène pourrait bien être tirée de la grande bataille annoncée précédemment dans la série.

Arya Stark et John Snow à cheval

Trois autres images donnent aux fans quelques nouvelles moins explicites de la famille Stark. Deux d’entre elles montrent Arya Stark et John Snow à cheval. Cependant, impossible de savoir s’ils se trouvent au même endroit. Difficile donc, de prédire si "le frère et la sœur" vont réussir à se retrouver. Sur la troisième, on aperçoit Sansa en pleine discussion avec Littlefinger.

Enfin, des photos bonus dévoilent les dessous du tournage. Une se passe dans la salle du trône de fer. Celle-ci ne dévoile pas d’indice particulier, on y distingue seulement Cercei et Jaime Lannister. Sur une seconde, l’actrice qui interprète Brienne de Torth apparaît tout sourire en train d’être habillée par l’équipe technique du tournage. Une dernière montre l’équipe de tournage dans ce qui ressemble au château de Winterfell.