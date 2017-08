publié le 03/08/2017 à 15:50

La Grande Guerre se rapproche. Après trois premiers épisodes aussi sanglants que riches en rebondissements, la nouvelle saison de Game of Thrones arrive bientôt à sa moitié. L'épisode 4 de la saison 7, intitulé The Spoils of War (Les butins de la guerre) se dévoile en images. De Dragonstone avec Jon Snow et Daenerys à Winterfell où Sansa Stark est la cheffe du domaine, sans oublier Cersei Lannister à Port-Réal, ces clichés donnent quelques indices sur l'épisode très attendu par les fans, après un teaser frénétique diffusé après l'épisode 3. Attention, spoilers.



Daenerys Targaryen va-t-elle finalement attaquer Port-Réal ? Après avoir perdu ses deux armées en deux épisodes, la Mère des Dragons va devoir réagir, malgré les sages conseils de Tyrion Lannister. À moins qu'elle n'écoute plutôt Missandei comme on le voit sur les photos. Cette dernière lui suggère peut-être avec un sourire de laisser une chance à Jon Snow, qui pour le moment souhaite extraire le Verredragon du domaine et non combattre Cersei.

Une bataille à prévoir ?

Cersei continue de se réapproprier Westeros, après avoir tué Olenna Tyrell et mis en déroute l'armée de Daenerys grâce à Euron Greyjoy. La reine pose sur la photo en compagnie d'un homme de la Banque de Fer. Elle lui a promis que les dettes des Lannister seront épongées dans quinze jours. Probablement grâce à l'or volé aux Tyrell qu'apporte Jaime Lannister et Bronn (l'ancien allié de Tyrion). Mais, selon le média Bustle, les deux hommes seraient plutôt proches d'une bataille contre Daenerys. La Mère des Dragons pourraient lancer une attaque près du Royaume du Reach, proche de Haut-Jardin (la résidence des Tyrell) d'où revient Jaime.

C'est d'ailleurs à cet endroit que le père de Daenerys : Aegon Targaryen gagna les Lannister avec ses trois dragons, transformant le champ de bataille en feu des années auparavant. L'affrontement fut ainsi nommé Field of Fire. Un théorie plausible puisque l'image de l'épisode 4 sur le site HBO n'est autre que Daenerys chevauchant Dracarys pendant une bataille, sous les flammes...

Theon Greyjoy est de nouveau prêt à se battre

Après la bataille navale de l’épisode 2 où son stress post-traumatique l'a empêché de sauver sa sœur Yara, prisonnière de leur oncle Euron, Theon a été repêché par des soldats de son armée. Si on lui fait comprendre qu'il n'a pas vraiment essayé de sauver sa sœur, il semble prêt dans l'épisode 4 à tout faire pour la récupérer. On le voit débarquer avec ses hommes sur une plage. Ce pourrait être Dragonstone, où il pourrait alors demander de l'aide à Daenerys et rallier son nouveau combat. Si c'est le cas, les retrouvailles avec Jon Snow risquent d'être tendues : le Roi du Nord sait que Theon a trahi Robb Stark.

Une réunion de famille à Winterfell ?

Sansa Stark est la cheffe de Winterfell et du Nord depuis le départ de Jon Snow pour Dragonstone. Stratège, elle commence à faire des réserves de nourriture pour parer une éventuelle attaque des Lannister, plutôt que des Marcheurs Blancs. Protégée par Brienne de Torh et son écuyer Podrick, elle devra tout de même se méfier de Littlefinger. Menteur et traître professionnel, nul doute qu'il essayera de manipuler la jeune femme. À moins que Bran découvre dans une de ses visions qu'il a essayé de le tuer dans la saison 1 et qu'Arya parvienne à venger sa famille (et récupérer la dague de Littlefinger vue dans le teaser de l'épisode 4).



Les retrouvailles entre Bran, Sansa et Arya Stark sont très attendues par les fans. Mais, HBO tient les fans en haleine sur ce grand moment teasé depuis de nombreux mois avec des théories et la une d'Entertainment Weekly où les héros posent côte à côte.