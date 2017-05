publié le 01/05/2017 à 12:09

On en sait plus sur l'un des invités surprise de la saison 7 de Game of Thrones. Ed Sheeran, le chanteur mondialement connu, sera bien du voyage à Westeros. Les producteurs l'ont recruté pour le plus grand plaisir de Maisie Williams, l'interprète d'Arya Stark, qui est fan du chanteur. Que va faire l'interprète de Shape of You ? Selon le site Watchers on the Wall, Ed Sheeran interprétera une chanson pour la jeune fille Stark, probablement en route pour retrouver sa famille à Winterfell, dans le Nord du Royaume.



"J'ai une scène avec Maisie, Je chante et elle part", a expliqué le chanteur lors d'un entretien accordé à The Hits Radio. Mais, sans donner plus de détails sur le titre de la chanson ou dans quel endroit il l'interpréterait. Toujours selon Watchers on The Wall, Ed Sheeran pourrait reprendre Les Pluies de Castamere, morceau chanté à la fin de l'épisode 9 de la saison 2, qui porte le même nom dans la version française. On l'entend quand Catelyn et Robb Stark se font égorger dans la maison de Walder Frey.

C'est une chanson qui met en gardes toutes les personnes qui voudraient s'attaquer aux Lannister, comme Arya qui voudrait venger sa famille. Ed Sheeran pourrait la chanter dans une auberge où Arya ferait alter avant de reprendre la route vers les siens. En entendant la chanson, sa soif de revanche, risque d'être encore plus forte.

> Game of Thrones - The Rains Of Castamere | by The National