publié le 16/07/2017

Les fans commencent à trouver le temps long. La saison 7 de Game of Thrones arrive cependant à grand pas et débutera sur les télévisions américaines dans la soirée du dimanche 16 juillet. C'est l'événement de l'année pour ce qui est des séries télévisées et les fans du monde entier trépignent d'impatience : que va-t-il arriver aux enfants Stark, Jon Snow, Sansa, Arya ? Cersei mènera-t-elle un règne tyrannique ? Daenerys réussira-t-elle à prendre le contrôle de Westeros ?



Autant de réponses qui nécessitent d'attendre que la saison 7, l'avant-dernière de la série HBO, ne sorte. Celle-ci sera plus courte que les précédentes, avec seulement sept épisodes au lieu des dix habituels, mais s'annonce tout aussi sanglante et violente.

Heureusement, la date fatidique approche à grands pas. Mais si les Américains seront bien devant leur écran de télévision dimanche prochain, la question se pose pour les fans français de Westeros et de ses têtes couronnées (pour le moment). Heureusement, certaines chaînes françaises proposeront de suivre les aventures des différents protagonistes, en toute légalité.





Une septième saison disponible sur OCS et Molotov

Décalage horaire oblige, le public français pourra cette année découvrir Game of Thrones dès le 17 juillet, sur OCS City, à 3 heures du matin pour les courageux, et directement avec les sous-titres. Le premier épisode sera ensuite rediffusé le soir, à 20h45.



Contrairement aux années précédentes donc, les abonnés de Canal + ne pourront pas regarder immédiatement la série sur leur chaîne préférée : depuis que le bouquet télévisé d'Orange a conclu un accord avec la chaîne câblée américaine HBO, ils ont en effet l'exclusivité de toutes ses séries, dont Game of Thrones.



Pour ceux qui sont capables d'attendre et regarder ces nouveaux épisodes bien au chaud sous leur couette, et non pas sur leur téléviseur, il faudra se diriger sur la plateforme OCS Go, la plateforme permettant d'avoir accès en replay au bouquet d'Orange.

Les amateurs de la plateforme Molotov pourront également retrouver la série sur leur application. Molotov a en effet signé un accord avec OCS, permettant à ses utilisateurs d'accéder à ce bouquet, moyennant 11,99 euros par mois. Ce qui est certain, c'est que l'hiver arrive bel et bien sur le petit écran.