publié le 22/03/2017 à 11:58

Canal+ va devoir dire adieu à la diffusion de Game of Thrones. Le bouquet télévisé de Orange a réussi un gros coup en concluant un accord d'exclusivité avec la chaîne câblée américaine HBO pour la diffusion de tous ses programmes.



Pour officialiser cet accord, le président de HBO, Richard Pepler, s'est rendu en personne dans la capitale et a donné une conférence de presse commune avec le PDG de Orange, Stéphane Richard. L'annonce a été officialisée mardi 21 mars en fin de journée. Un coup dur pour Canal+ qui perd une pépite.

Game of Thrones, Girls, Veep, Westworld... OCS avait déjà conclu un contrat avec HBO, en cours depuis 2008, pour diffuser les célèbres programmes de la chaîne. Seulement, les abonnés de Canal+ pouvaient en profiter également, même s'il fallait tout de même patienter pendant plus d'un an. Exit cette configuration, l'accord passé entre HBO et OCS assure l'exclusivité la plus totale des programmes pour le bouquet de Orange.

Films, séries, émissions...

En plus de cette exclusivité, OCS va également pouvoir offrir à ses abonnés un accès progressif à l'ensemble du catalogue HBO (SVOD HBO), via la plateforme OCS Go, ce qui représente des milliers d'heures de programmes. Accès donc à toutes les saisons de toutes les séries (sauf Sex & the City et Dream On), mais aussi tous les films et autres émissions de flux telles que Real Time with Bill Maher et Last Week Tonight with John Oliver.



Si l'on ne sait pas combien de temps cet accord d'exclusivité va durer ni son montant, les abonnés de OCS peuvent pour l'heure se frotter les mains. Un sacré coup de maître que Canal+, Netflix ou encore SFR Play vont avoir du mal à encaisser.