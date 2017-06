publié le 13/06/2017 à 14:32

C'est un rebondissement de taille dans l'univers de Game of Thrones. Alors que HBO et George R.R. Martin, l'auteur de la saga, avaient annoncé que cinq spin-offs étaient préparation, il semblerait qu'une série dérivée soit en confirmée. En effet, Casey Bloys, le directeur de la programmation de HBO a indiqué à Entertainment Weekly que l'idée n'est pas de faire quatre spin-offs. Dan Benioff et David Weiss [les showrunners] ont mis la barre si haut, que j'espère obtenir un show qui sera à la hauteur. En plus, il s'agit d'un plan sur le long terme. Notre objectif numéro 1 est la septième saison pour cet été et de finir d'écrire la dernière saison".





Une nouvelle qui arrive cinq semaines avant le premier épisode de la saison 7. Casey Bloys a d'ailleurs continué de jouer avec l'impatience des fans en expliquant : "Ce que nous faisons est monumental. Quand vous verrez les batailles dans la saison 7, et ce que j’imagine pour la saison 8, ce sera du grand, grand spectacle. Nous avons réalisé beaucoup de saisons, mais celle-ci combine la complexité des personnages que nous aimons avec une portée cinématographique énorme".

De quoi annoncer une avant-dernière saison frénétique où Danerys serait prête à entrer dans la capitale King's Landing, tandis que les survivants de la famille Stark devrait enfin se retrouver... Encore un peu de patience, "la Grande Guerre" comme l'a annoncé Jon Snow dans la bande-annonce de la saison 7, arrive.