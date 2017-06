publié le 12/06/2017 à 08:30

Le temps commence à être long pour les fans de Game of Thrones. La moindre image du tournage donne lieu à de nombreuses suppositions sur l'intrigue de la saison 7 et HBO a une nouvelle fois ravi les amateurs de la série. Dans une vidéo postée sur YouTube le mardi 6 juin, la costumière de la série revient sur l'histoire des tenues des personnages et comment ils ont été pensés en fonction de leur caractère.



Une interview très intéressante, mais le plus croustillant se trouve dans les images diffusées pour illustrer le commentaire. Ces différents aperçus des plateaux de tournage donnent deux indices sur la prochaine saison de Game of Thrones et qui concernent des personnages féminins, dont l'importance est décidément de plus en plus grande au fil des saisons. Attention, la suite de l'article contient des spoilers sur les saisons 6 et 7 de Game of Thrones.

> Inside Game of Thrones: A Story in Cloth (HBO)

Ellaria Sand prisonnière de Cersei ?

La première hypothèse donnée par la vidéo de HBO concerne la nouvelle reine de Westeros en personne, Cersei Lannister. Triomphante à la fin de la saison 6, elle semble avoir toujours autant de pouvoir dans les nouveaux épisodes. Quelques secondes de la vidéo montrent Cersei en compagnie d'Ellaria Sand, la veuve d'Oberyn Martell et meurtrière de sa fille Myrcella.

En regardant l'extrait attentivement, on remarque qu'Ellaria a les poignets fermement menottés et qu'elle semble en position de faiblesse par rapport à Cersei. La scène se déroule sans aucun doute dans le palais de Port-Réal et pas à Dorne, où réside normalement Ellaria Sand.

Que peut bien signifier la présence d'Ellaria dans la capitale de Westeros ? Pour rappel, à la fin de la saison 6, Ellaria Sand s'allie avec Olenna Tyrell, grand-mère de Margaery et Loras Tyrell. La vieille femme lui confiait son désir de vengeance contre Cersei et obtenait son soutien. Son arrestation par la reine de Westeros pourrait signifier que le plan élaboré par les deux femmes n'a pas fonctionné et qu'elle a été démasquée.



Un journaliste du Toronto Sun, qui a assisté au tournage de la saison 7 en octobre, explique dans un article publié le 2 juin qu'une des scènes filmées montrait une alliance de premier plan entre plusieurs personnages forts de la série. Menée par Daenerys Targaryen, elle serait composée de Tyrion, Missandei, Theon et Yara Greyjoy, Olenna Tyrell et Ellaria Sand. Leur but ? Récupérer Port-Réal des mains de Cersei. Si cette alliance existe véritablement et qu'Ellaria est bien prisonnière de Cersei, alors la chute des Lannister sera plus compliquée que prévue.

Les enfants Stark enfin réunis ?

Le deuxième indice fourni par la vidéo est un petit peu plus tiré par les cheveux et concerne les survivants de la famille Stark. Dans une des scènes, on peut apercevoir Sansa Stark dans la crypte de Winterfell, avec, en arrière-plan, l'épée d'Arya, la fameuse Aiguille. Cette dernière est tenue par un membre de l'équipe de tournage mais sa présence sur la scène, pendant le tournage, peut porter à croire qu'Arya va enfin retrouver les siens à Winterfell.



Après deux tentatives manquées de rentrer chez elle et avoir passé beaucoup trop de temps à Braavos, la plus jeune fille de la fratrie serait enfin avec les siens. Elle serait sans aucun doute un atout considérable dans la lutte contre Cersei. La grande bataille pour le pouvoir n'a jamais été aussi proche.