publié le 13/06/2017 à 12:45

Plus le jour J approche, plus l'attente se fait difficile. Et HBO ne fait rien pour arranger les choses. Chaque semaine, une nouvelle information ou une nouvelle image vient rappeler aux fans de Game of Thrones que l'avant-dernière saison approche à grands pas. Les épisodes de la saison 7 sont attendus pour le 16 juillet prochain sur la plateforme, avec un final qui devrait être aussi long qu'un film, environ 1h20.



Lundi 12 juin, pour continuer la promotion en escalade de la prochaine saison, HBO a publié douze images inédites des héros de la série en situation dans les pages du magazine américain Entertainment Weekly. On y retrouve les personnages phares de la production fantastico-médiévale imaginée par George R. R. Martin : Jon Snow aux côtés de sa demi-sœur Sansa ou seul avec un regard déterminé. Les jumeaux incestueux Cersei et Jaime Lannister, ou encore la mère des dragons Daenerys qui semble se trouver sur Dragonstone, accompagnée de Tyron Lannister et Ver gris.

Pas de grandes informations se dégagent de ces clichés inédits, juste l'ambiance bleue et froide qui prouve bien que cette fois, l'hiver est là pour de bon. Il débarquera en plein milieu de l'été pour une vague glaciale venue du Nord.