"Game of Thrones", "The Defenders" et "Preacher" seront diffusées cette été

publié le 03/07/2017 à 08:35

Le retour d'une série est un véritable moment de joie pour les fans... à condition de ne pas le rater. Alors que plusieurs séries débutées à la rentrée 2016 viennent de se terminer et reviendront à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison, d'autres suivent un calendrier décalé.



Les fans de Game of Thrones ou The Defenders pourront ainsi apprécier de nouveaux épisodes de leur show favori dès les mois de juillet et août au lieu d'aller bronzer sur la plage.

Orange is the New Black et Fear the Walking Dead ont déjà signé leur retour sur les networks américains dès le début du mois de juin. Mais d'autres séries, des petites nouvelles ou d'autres qui ont déjà plusieurs saisons à leur actif, sont attendues de pied ferme par les sériephiles dans les semaines à venir : voici les principaux shows télévisés à ne surtout pas rater pendant les vacances.

1. "Game of Thrones", saison 7

C'est l'événement série de l'été. Game of Thrones fait son grand retour le 16 juillet 2017 pour son avant-dernière saison. Si celle-ci ne comptera que sept épisodes, la dernière bande-annonce promet toutefois des moments épiques et des scènes de bataille à couper le souffle.

2. "The Defenders", saison 1

Les amoureux des super-héros seront ravis. Si vous aimez Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage ou Iron Fist, vous allez adorer The Defenders, la série qui rassemble les quatre superhéros de Marvel. Cette nouvelle série sera diffusée sur Netflix le 18 août 2017. En attendant, on peut découvrir la longue bande-annonce, qui promet un show sous le signe de l'action et de l'humour, à l'instar des films Avengers.

Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil et Iron Fist des Defenders Crédit : Entertainment Weekly

3. "Preacher", saison 2

C'était l'un des coups de cœur des critiques de l'été dernier. Preacher, série adaptée d'un comics à la fois drôle et violent, a fait son retour sur la chaîne américaine AMC le 25 juin prochain. Les fidèles de la série pourront retrouver Dominic Cooper dans le rôle d'un prêtre possédé par une entité complètement folle, qui part à la recherche de Dieu. Cette seconde saison comportera 13 épisodes, et devrait reprendre davantage d'éléments de la bande dessinée initiale.

4. "Suits", saison 7

Aussi appelée Avocats sur mesure en français, la série américaine s'est imposée comme un show majeur depuis 2011. On y suit Mike Ross, brillant jeune homme qui rêve de devenir avocat obligé d'abandonner ses études, qui entrera tout de même dans un cabinet sans être diplômé. La septième saison de ce show sera diffusée le 12 juillet 2017.

5. "Ray Donovan", saison 5

Le cabinet d'avocats spécialisé dans les familles aisées de Los Angeles reprend du service dans une cinquième saison. Ray Donovan continuera à lutter contre son passé alors que Susan Sarandon arrivera dans la série dramatique en tant que patronne de studio. Les fans pourront retrouver leur héros dès le 6 août 2017, sur Showtime.

6. "The Handmaid's Tale" : la servante écarlate", saison 1

C'est une petite nouvelle dans le monde des séries, mais elle fait déjà sensation outre-Atlantique. The Handmaid's Tale a fait son arrivée en France le 27 juin sur OCS. Elle suit une société dystopique, où le taux de natalité est très bas et où les femmes sont divisées en trois catégories : celles qui dominent la maison, celles qui l'entretiennent, et celle qui assurent la reproduction du genre humain.

7. "Glow", saison 1

Glow fait partie des séries qui font leurs débuts dans les semaines à venir, et mélange le milieu d'Hollywood à celui du catch féminin. Cette comédie dramatique américaine, créée par l'équipe d'Orange is the New Black, est disponible sur la plateforme de streaming Netflix le 23 juin. À vos paillettes !