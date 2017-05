Les détenues en colère d'"Orange Is The New Black" sont de retour le 9 juin sur Netflix

Rien ne va plus depuis qu'une arme à feu a fait son entrée derrière les barreaux. Ce nouvel intrus qui côtoie désormais les détenues d'Orange Is The New Black, est entré dans la prison de Litchfield à la fin de la saison 4.



Le pistolet est au centre d'une dernière image palpitante : Dayanara (Dascha Polanco) a récupéré l'arme et la braque, les deux mains agrippées à l'objet, en visant un maton. La tension est à son comble. Un groupe important de détenues hurlent, crient, trépignent, frappent des mains pour faire augmenter la pression de quelques crans.



La saison 5 s'ouvre avec autant d'embrasement. Dayanara a toujours le pistolet pointé sur le garde et la prison continue ses hurlements. Jusqu'au coup de feu. Si certaines tentent de s'écarter du bouillonnement ambiant afin de profiter de la situation au mieux qu'elles peuvent, c'est toute le centre pénitencier qui est sans dessus-dessous. La colère gronde, et fort, comme le montraient déjà les différents trailers de la nouvelle saison, attendue pour le 9 juin prochain sur Netflix.

L'heure de la révolte a sonné

L'ambiance est à la révolte et aux revendications. Les matons sont pris en otages. Le pouvoir est aux détenues. Pas de violence inutile toutefois, juste ce qu'il faut pour se faire entendre, plus encore, se faire écouter. Le clan des noires demande à être pris au sérieux et exige que justice soit faite pour leur défunte camarade de prison, Poussey (Samira Wiley), tuée par accident par un surveillant qui sombre depuis dans une profonde dépression.



Si les clans sont toujours distincts, la solidarité entre les différents groupes est plus forte. Et ce décès a fait naître une ambiance de recueillement et une certaine coopération dans la prison. On s'organise. La place où elle a perdu la vie étouffée sous le poids du coupable est protégée. Personne ne peut marcher sur le sol souillé par sa mort brutale. Les larmes de Taystee (Danielle Brooks) pour sa meilleure amie et celle de Brook (Kimiko Glenn) pour son amante tirent encore les nôtres de temps en temps.



Mais les personnages hauts en couleurs de Jenji Kohan (Weeds) parviennent toujours à faire rire à gorge déployée, même quand la situation est grave. On retrouve avec bonheur les deux droguées qui enchaînent les boulettes, la grande gueule Cindy (Adrienne C. Moore) ou encore les tentatives de séductions de Nicky (Natasha Lyonne). 13 épisodes qui se déroulent sur 3 jours. Pour encore plus d'intensité. Effet garanti.