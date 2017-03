"Game of Thrones", "Girls" "Westworld"... où regarder les séries HBO en France ?

publié le 22/03/2017 à 14:00

Les meilleures des séries de HBO seront désormais disponibles en France, seulement sur OCS. Orange et le géant américain ont renouvelé leur accord le 21 mars, assurant aux fans de Game of Thrones, mais aussi de Girls et Westworld, entre autres, de pouvoir découvrir leurs fictions préférées sur OCS dès la diffusion aux États-Unis. C'est le troisième renouvellement de contrat entre OCS et HBO, depuis 2008. Une opportunité qui a permis au bouquet télé d'Orange de tirer son épingle du jeu face à Netflix, et l'arrivée de nouveaux acteurs comme Amazon et SFR Play, plateformes de vidéos à la demande.





Pour suivre Game of Thrones, dont la saison 7 reprend le 16 juillet prochain, Westworld, la série phénomène qui propose un univers entre western et science-fiction ou encore Girls, la comédie portée par Lena Dunham, il faudra donc se connecter sur OCS et non plus sur Canal +. Les fans de la série médiéval-fantastique de George R.R. Martin devront changer leurs habitudes. Pour le moment, OCS n'a pas communiqué les dates de diffusion. Mais, les mordus de séries et les binger watchers (les consommateurs frénétiques de fictions ou films) seront aux anges puisque tout le catalogue de HBO, y compris des shows satires comme Last Week Tonight with John Oliver, seront disponibles sur le bouquet d'Orange.