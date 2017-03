publié le 10/03/2017 à 18:04

On commençait à perdre patience. Après des mois d'attente depuis la fin de la saison 6, HBO a enfin publié jeudi 9 mars un premier trailer de la nouvelle saison de Game of Thrones. D'une durée d'une minute trente, il n'apprend pas grand chose sur ce qui attend les fans à partir du 16 juillet. Mais Game of Thrones étant la série reine du mystère et du teasing, on en attendait pas moins de la part de HBO.



En écoutant attentivement les paroles prononcées dans la vidéo, on réussit tout de même à avoir une petite idée de ce qui va se profiler dans la prochaine saison. Ce trailer revient en effet sur les moments marquants qui ont agité Westeros depuis le tout premier épisode de la série, diffusé en 2011. Si la vidéo ne montre malheureusement aucune image du tournage, ces statues de pierre qui s'effondrent sont un bon présage de ce qui attend les protagonistes toujours en vie.



Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison précédente de Game of Thrones et sur des éléments des livres.

Un retour en arrière lourd de sens

> "Game of Thrones" Saison 7: le trailer Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : HBO / OCS | Durée : | Date : 10/03/2017

Les inconditionnels de la série auront reconnu les voix de la vidéo sans grande difficulté. Les grands protagonistes du show, à la fois les morts et les vivants, y livrent des répliques cultes des dernières saisons.Daenerys Targaryen évoque dans un premier temps son père, Aerys Targaryen II dit le Roi Fou : "Je sais que le Roi Fou a mérité son nom". "Brûlez-les tous !", crie ensuite le principal intéressé.

Cersei Lannister, Joffrey Lannister, Balon Greyjoy, Olena Tyrell... Ils y vont tous de leur commentaire pour rappeler les moments les plus intenses ou les plus funestes de la série. Le cri de souffrance de Catherine Stark nous fait revivre les Noces Pourpres, l'épisode dans lequel son fils, sa belle-fille et elle-même sont assassinés par Walder Frey. La nomination de Cersei à la tête du Royaume des Sept couronnes par le Grand Septon est une piqûre de rappel quant à la fin de la dernière saison.

Enfin, la dernière réplique de Daenerys est peut-être prémonitoire : "Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell... Ils ne sont que les rayons d'une roue. Celui-ci est au-dessus, puis celui-là est au-dessus, et ça tourne encore et encore, pulvérisant les autres sur le sol".

La chute des grandes maisons ?

Les différentes statues de pierre montrées dans la vidéo représentent les grandes maisons du Royaume des Sept Couronnes. Les trois dragons de Daenerys, les cerfs de la maison Baratheon, le loup des Stark, l'ours de la maison Mormont et enfin le Lion des Lannister, tous sont détruits après l'éruption du feu grégeois.

Il n'y a qu'une seule guerre qui compte. C'est la Grande Guerre. Et elle est là. Jon Snow Partager la citation





Pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre que la destruction des symboles représente la chute des grandes maisons du Royaume des Sept Couronnes. Les sept maisons, prises en étau par une sorte de racine, finissent en poussière. Mais que symbolise ce lien qui les emprisonne toutes ensemble ? Une autre maison dont on ignorerait l'existence ? Une force supérieure ?

Une "Grande Guerre" prévue depuis longtemps

La réponse à ces questions se trouve peut-être dans les livres de George R.R. Martin, qui sont sur certains points beaucoup plus précis que la série. À la fin de la vidéo, Jon Snow évoque une guerre à venir : "Il n'y a qu'une seule guerre qui compte. C'est la Grande Guerre. Et elle est là". Cette Grande Guerre dont parle Jon Snow fait référence à une prophétie de Mélissandre, dans le tome A Storm of Swords.



Baptisée The War of Dawn, cette vision montre que le monde des vivants doit s'unir derrière un leader choisi pour combattre le "Grand Autre" et pour repousser la Longue Nuit, afin de défendre l'existence de la vie. La théorie la plus populaire veut que Jon Snow soit ce leader. Le teaser de la saison 7 illustre bien cette prophétie : si les grandes maisons ne s'allient pas, et continuent de s'opposer entre elles, elles seront détruites par une force supérieure, le Roi de la Nuit et son armée de Marcheurs Blancs. La pupille bleue du plus célèbre des zombies en est la preuve. La saison 7 ne sera plus seulement une guerre pour le trône, mais un combat pour la survie.